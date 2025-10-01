Xem nhanh 20h ngày 1.10: Hà Nội cần điều chỉnh ngay dự án thoát nước | Áp thuế hộ kinh doanh, chuyên gia đề xuất gì

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

'Hà Nội cần điều chỉnh dự án thoát nước mặt đường'

Tình trạng ngập lụt ở Hà Nội trong những ngày qua là minh chứng cho việc kết cấu hạ tầng của Hà Nội chưa đáp ứng được yêu cầu, cũng như chưa có giải pháp khẩn cấp trong trường hợp nguy kịch để giải quyết những vấn đề bất ngờ.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 1.10, một lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tình trạng nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội vẫn bị ngập úng dù trời đã tạnh là do thời tiết cực đoan cùng với lượng mưa quá lớn so với hệ thống thiết kế thoát nước.

Cạnh đó, các nhà máy thủy điện đang tiến hành xả lũ khiến mực nước sông trên địa bàn thành phố lên cao, khiến nước ở nhiều khu vực "không thể thoát được". Trước thực trạng trên, vị lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội đã gửi lời xin lỗi đến người dân, mong người dân chia sẻ, thông cảm.

Một nguyên nhân khác khiến Hà Nội ngập là nhiều khu đô thị mới chưa được đầu tư hệ thống thoát nước đồng bộ, cốt nền không thống nhất với khu vực xung quanh. Do đó, khi mưa lớn, nước từ các khu vực cao dồn nhanh về vùng trũng, tạo thành các điểm ngập cục bộ, trong khi các trạm bơm đầu mối chưa được xây dựng đầy đủ.

Về giải pháp khắc phục tình trạng trên, đại diện Sở Xây dựng cho biết, thành phố phải đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thoát nước đã được phê duyệt, bao gồm cải tạo hồ điều hòa, xây dựng trạm bơm đầu mối, nạo vét sông ngòi. Các khu đô thị mới cần bắt buộc khớp nối hệ thống thoát nước nội khu với mạng tiêu thoát chung.

Đề xuất áp thuế từ 200 triệu: Hộ kinh doanh lo, chuyên gia đề xuất lên 1 tỉ

Vài tuần qua, đề xuất sửa đổi cách tính thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh đang trở thành tâm điểm tranh luận. Hai điểm đáng chú ý nhất, miễn thuế cho doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm và áp thuế 17% trên lợi nhuận thay cho thuế khoán đã thổi bùng làn sóng tranh luận.

Theo dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi, các quy định này dự kiến có hiệu lực từ ngày 1.1.2026, với mục tiêu cải thiện công bằng trong chính sách thuế.

Tuy nhiên, ngay khi thông tin vừa được công bố, nhiều chuyên gia và hộ kinh doanh cho rằng quy định chưa thực thi đã tiềm ẩn nguy cơ lỗi thời do mức doanh thu quá thấp, không phù hợp với tình hình giá cả và thực tế của nền kinh tế.



