Xem nhanh 20h ngày 30.9: Toàn cảnh Hà Nội ngày ngập lụt khủng khiếp, cảnh báo kéo dài
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 30.9: Toàn cảnh Hà Nội ngày ngập lụt khủng khiếp, cảnh báo kéo dài

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
30/09/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 30.9 có nhiều tin tức đáng chú ý về: 21 người chết, 23 người mất tích trong mưa bão số 10; Hà Nội: Nhiều tiệm sửa xe nhận 100 ca chết máy vẫn không kịp làm ngày mưa ngập; Ông Trump: Israel đã đồng ý thỏa thuận ngừng bắn;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Hà Nội: Nhiều tiệm sửa xe nhận 100 ca chết máy vẫn không kịp làm ngày mưa ngập

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào 17 giờ ngày 30.9, mưa vẫn tiếp tục diễn ra tại khu vực P.Thanh Xuân (Hà Nội). Lúc này, mực nước trên phố Nguyễn Tuân, đoạn gần ngã tư Ngụy Như Kon Tum đã dâng cao hơn so với thời điểm 15 giờ 30 cùng ngày.

Trận mưa do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 đã gây ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường tại Hà Nội, khiến hàng loạt xe chết máy giữa đường.

Xem nhanh 20h ngày 30.9: Toàn cảnh Hà Nội ngày ngập lụt khủng khiếp, cảnh báo ngập kéo dài

Số lượng xe chết máy nhiều kéo theo các tiệm sửa xe tại khu vực ngập lụt cũng phải hoạt động liên tục từ sáng. Theo chia sẻ của những thợ sửa xe, số lượng xe chết máy chủ yếu do bị nước vào pô và làm hỏng bugi. Thậm chí, dù đã làm việc hết công suất nhưng số lượng xe hư hỏng do ngập nước liên tục tăng còn khiến nhiều tiệm sửa không kịp.

Xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT phạt nguội: Không nộp phạt thì sao?

Gần đây, camera AI của Cục CSGT vừa đi vào hoạt động hiệu quả khi tự động bắt không sót chiếc xe nào. Hình ảnh sắc nét, hành vi rõ ràng khiến nhiều người vi phạm không thể chối cãi. Tại TP.HCM gần đây, CSGT cũng liên tục ghi hình phạt nguội xe máy đi trên vỉa hè.

Đáng chú ý, khi có bóng dáng CSGT, số trường hợp vi phạm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngược lại, khi không thấy CSGT, hàng dài xe rầm rập nối đuôi nhau đi trên vỉa hè như một làn đường riêng.

Xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT phạt nguội: Không nộp phạt thì sao?

Số lượng người chạy xe máy vi phạm lỗi đi trên vỉa hè được thể hiện rõ qua hình ảnh lọt vào camera của CSGT. Trong 1 phút, camera đã bắt lỗi rõ nét từng biển số xe, dòng xe vi phạm nối đuôi nhau đi liên tục trong giờ cao điểm.

Trong khi đó, phạt nguội trước đây chỉ được người lái ô tô quan tâm vì nếu không đóng phạt sẽ bị ngăn chặn đăng kiểm. Còn người đi xe máy dường như chẳng bận tâm.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

