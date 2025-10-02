Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 2.10: Cột điện gãy lộ lõi thép, điện lực nói gì? | Xác minh bí thư bỏ học đi chơi pickleball
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 2.10: Cột điện gãy lộ lõi thép, điện lực nói gì? | Xác minh bí thư bỏ học đi chơi pickleball

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
02/10/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 1.10 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Cột điện gãy đổ sau bão số 10 lộ thép vuông: Điện lực Hà Tĩnh lên tiếng; Gia Lai: Xác minh thông tin 'bí thư xã bỏ lớp chính trị để chơi pickleball'; Xe máy tràn lên vỉa hè, đường bong tróc: Làn xe đạp sắp có ở Mai Chí Thọ liệu có 'sống' nổi?;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Cột điện gãy đổ sau bão số 10 lộ thép vuông: Điện lực Hà Tĩnh lên tiếng

Ngày 2.10, thông tin từ Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa có thông báo về sự việc 2 cột điện bê tông trên tuyến đường dây 35 kV tại thôn Dư Nại (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) bị đổ gãy sau bão số 10, làm lộ phần thép vuông bên trong khiến dư luận thắc mắc về chất lượng.

Theo đó, 2 cột điện bị gãy thuộc dự án nâng cấp đường dây 35 kV và trạm biến áp 35/0,4 kV tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Dự án được triển khai từ năm 2013, nghiệm thu kỹ thuật tháng 4.2014 và 3 tháng sau thì đóng điện đưa vào vận hành.

Dự án sử dụng cột bê tông ly tâm do Công ty TNHH Khánh Vinh sản xuất. Suốt thời gian đưa vào vận hành khai thác, lộ tuyến bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho khu di tích và đời sống người dân.

Xem nhanh 20h ngày 2.10: Cột điện gãy lộ lõi thép, điện lực nói gì? | Xác minh bí thư bỏ học đi chơi pickleball

Xe máy tràn lên vỉa hè, đường bong tróc: Làn xe đạp sắp có ở Mai Chí Thọ liệu có ‘trụ’ nổi?

Đường Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 và ngược lại đang được Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM) ấp ủ dự án mở làn đường riêng dành cho xe đạp. Đoạn đường dự kiến dài gần 6 km, rộng 2m và trị giá gần 13 tỉ.

Tuy nhiên, hiện nay thường xuyên có nhiều xe máy chạy lên vỉa hè giờ cao điểm. Và cả những gánh hàng rong vô tư chiếm không gian trên vỉa hè gây cản trở việc di chuyển của dòng xe cộ đông đúc giờ tan tầm.

Xe máy tràn lên vỉa hè, đường bong tróc: Làn xe đạp sắp có ở Mai Chí Thọ liệu có ‘trụ’ nổi?

Xe máy tràn lên vỉa hè, đường bong tróc: Làn xe đạp sắp có ở Mai Chí Thọ liệu có 'trụ' nổi?Qua ghi nhận thực tế, nhiều người nhận định, không phải người dân TP.HCM không thích đạp xe. Mà ngược lại, nhiều người sống gần nơi làm việc vẫn mong mỏi sử dụng xe đạp để đến chỗ làm, hay dùng xe đạp làm phương tiện đi lại mỗi ngày thay cho xe máy, ô tô. Nhưng điều quan trọng, vẫn phụ thuộc rất lớn vào hạ tầng giao thông. Giữa dòng xe cộ đông đúc, không phải ai cũng dám dùng xe đạp, và cũng không ai đảm bảo đi xe đạp giữa một “rừng” toàn xe máy và ô tô là sẽ an toàn.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ làn riêng xe đạp cột điện gãy đổ Đường Mai Chí Thọ Điện lực Hà Tĩnh Cột điện ở Hà Tĩnh làn xe đạp
