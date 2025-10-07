Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Chuyên gia bóng đá Malaysia: 'FAM không nên đưa ra kháng cáo phù phiếm'

Giang Lao
Giang Lao
07/10/2025 19:04 GMT+7

Theo chuyên gia bóng đá Malaysia, Pekan Ramli, FAM không nên lãng phí thời gian và tiền bạc vào việc kháng cáo, FIFA đưa ra quyết định dựa trên một cuộc điều tra kỹ lưỡng và đã có bằng chứng vững chắc.

FAM kháng cáo vì cái gì?

Trả lời phỏng vấn trên New Straits Times ngày 7.10, ông Pekan Ramli, một nhà phê bình thể thao và chuyên gia bóng đá nổi tiếng ở Malaysia, bày tỏ: "FAM không nên đưa ra một kháng cáo phù phiếm, điều này chỉ kéo dài tranh cãi và làm xấu hổ thêm đất nước. 

Họ không nên lãng phí thời gian. Họ sẽ kháng cáo vì cái gì? Họ muốn giảm án phạt hay lật ngược quyết định của FIFA? Chúng ta phải chấp nhận rằng, FIFA đã đưa ra quyết định dựa trên một cuộc điều tra kỹ lưỡng với những bằng chứng vững chắc".

Mỗi thông báo của FAM lại gây thêm khó hiểu: Kháng cáo chỉ vô ích! - Ảnh 1.

FAM được khuyên không nên kháng cáo phù phiếm, chỉ kéo dài thêm thời gian vô ích trước những bằng chứng quá rõ ràng từ FIFA

Ảnh: Ngọc Linh

Cũng trong ngày 7.10, sau khi FIFA công bố "Thông báo về Căn cứ Quyết định" chi tiết nguồn gốc 7 cầu thủ nhập tịch được làm giả hồ sơ, với gốc gác không một ai có ông bà liên hệ với Malaysia như FAM đã gửi hồ sơ. 

FAM trong thông báo mới nhất (chiều 7.10), đã phản bác lập luận của FIFA, cho rằng "mô tả trong quyết định kỷ luật của FIFA là không chính xác và gây hiểu lầm".

FAM nhấn mạnh rằng, cáo buộc cho rằng các cầu thủ đã "có được hoặc cố tình sử dụng tài liệu giả mạo" là vô căn cứ, vì cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn nào được đưa ra. FAM tái khẳng định rằng tất cả các cầu thủ nhập tịch liên quan đều là công dân Malaysia hợp pháp.

FAM giải trình: 'Nhân viên vô tình tải nhầm tài liệu' trong quá trình nộp hồ sơ cầu thủ nhập tịch?

Theo FAM, vấn đề bắt nguồn từ một lỗi hành chính (nộp sai) - khi một nhân viên đã tải nhầm tài liệu do người đại diện cung cấp thay vì tài liệu chính thức do Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) cấp. Một đơn kháng cáo chính thức hiện đang được chuẩn bị, sử dụng các tài liệu gốc được chính phủ chứng nhận, để đệ trình theo đúng quy trình pháp lý.

Tuy nhiên, về thông báo này, nhà báo T.Avineshwaran của báo Malaysia, The Star, cho rằng: "Cứ mỗi một thông báo mới của FAM, thì các câu hỏi mới lại được đặt ra. Tôi không biết nói gì hơn. Thành thật mà nói, bên cạnh lỗi kỹ thuật (nộp sai tài liệu), bây giờ họ lại cho rằng có liên quan đến người đại diện, vậy người này là ai?".

Mỗi thông báo của FAM lại gây thêm khó hiểu: Kháng cáo chỉ vô ích! - Ảnh 2.

Malaysia khó đảo ngược phán quyết của FIFA liên quan tài liệu các cầu thủ nhập tịch đã được làm giả

Ảnh: Ngọc Linh

Trong khi đó, trang ASEAN FOOTBALL chỉ ra sự bất hợp lý trong lý do FAM nêu là vì lỗi hành chính (nộp sai): "Theo tuyên bố của FIFA, hồ sơ đăng ký của 7 cầu thủ đã được nộp vào các thời điểm khác nhau - sớm nhất là của Hector Alejandro Hevel, được nộp vào ngày 19.3.2025, trong khi những hồ sơ khác được nộp muộn nhất là vào ngày 6.6.2025. 

Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: Nếu vấn đề thực sự chỉ là một lỗi kỹ thuật hoặc hành chính, thì làm sao cùng một lỗi có thể xảy ra nhiều lần - trên 7 cầu thủ khác nhau, được nộp cách nhau nhiều tháng?".

Những người liên quan đến vụ bê bối của FAM phải từ chức

Đó là quan điểm của ông Pekan Ramli sau khi bóng đá Malaysia lại rơi vào một vụ bê bối đáng xấu hổ nữa qua công bố mới nhất của FIFA về chi tiết toàn bộ nguồn gốc 7 cầu thủ nhập tịch "lậu". 

Cũng theo ông Pekan Ramli: "Tất cả những người liên quan đến vụ bê bối này nên từ chức, để FAM cải tổ lại toàn bộ bộ máy, với một ban điều hành hoàn toàn mới và làm lại bóng đá Malaysia từ đầu. Đây là điều cần thiết nhất lúc này, chứ không phải việc kháng cáo đầy bất lợi và chỉ kéo dài thêm thời gian vô ích trước những bằng chứng quá rõ ràng từ FIFA".

"Nếu FAM có bằng chứng vững chắc để phản đối FIFA, họ có thể thử. Nhưng nếu bằng chứng không đủ thuyết phục, họ không nên lãng phí thời gian và tiền bạc vào việc kháng cáo này. FAM phải thừa nhận rằng, họ đã phạm sai lầm và bị FIFA phát hiện. Họ cần phải vượt qua thảm họa này", ông Pekan Ramli nhấn mạnh.

Một vết nhơ khó gột rửa của bóng đá Malaysia, kháng cáo chỉ là… bao biện

Một vết nhơ khó gột rửa của bóng đá Malaysia, kháng cáo chỉ là… bao biện

Theo nhà báo T.Avineshwaran của The Star, FIFA đã vạch trần tất cả vụ 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu', điều này có vẻ không phải là lỗi kỹ thuật như Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khăng khăng công bố. Việc kháng cáo chỉ là bao biện.

