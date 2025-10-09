Lịch thi đấu được chú ý đặc biệt hôm nay: Không còn 7 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’, Malaysia thắng nổi Lào?

Malaysia khó chơi tốt khi tâm lý bất ổn

Trước mắt, đội tuyển Malaysia cần phải giành trọn 6 điểm trước Lào (2 đội gặp nhau vào 19 giờ ngày 9.10 và 20 giờ 14.10) để có thể lấy lại tinh thần, hình ảnh cũng như duy trì ngôi đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ đơn giản. Vắng 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", đội tuyển Malaysia phải chủ yếu dựa vào dàn cầu thủ nội.

Dion Cools (phải) và các đồng đội đang chịu nhiều áp lực Ảnh: Ngọc Linh

Nhưng với HLV Peter Cklamovski, chất lượng cầu thủ bản địa chưa thể tạo sự yên tâm. HLV người Úc phải bổ sung Richard Chin (người Anh, có gốc gác Malaysia) và Jordan Mintah (người Ghana, không có gốc gác Malaysia). Tuy nhiên, đây không phải những nhân tố đủ sức tạo ra cú nhảy vọt về mặt chuyên môn như Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero, các cầu thủ đang phải chịu án cấm hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Sức mạnh của đội tuyển Malaysia bây giờ sẽ chẳng khác là bao so với AFF Cup 2024, giải đấu mà Malaysia chơi bạc nhược và bị loại ngay từ vòng bảng. Thời điểm đó, Malaysia hòa Campuchia, Singapore, thua Thái Lan và chỉ thắng nhọc nhằn Timor Leste 3-2. Các CĐV, giới chuyên môn Malaysia cũng chẳng mấy lạc quan về năng lực của dàn cầu thủ nội đội nhà.

Trong khi đó, đội tuyển Lào đang tiến bộ không ngừng dưới bàn tay của HLV Ha Hyeok-jun. Trước đây, Lào chỉ biết hòa và thua mỗi khi đối đầu Nepal, nhưng ở cuộc chạm trán hồi tháng 6, đội tuyển Lào đã thắng 2-1. Những ngôi sao tấn công của đội bóng xứ triệu voi như Bouphachan Bounkong, Damoth Thongkhamsavath hay Peter Panthavong có khả năng tạo sự khác biệt. Đây là những cầu thủ giỏi hoạt động độc lập, chơi máu lửa và đầy quyết tâm. Đặc biệt, Thongkhamsavath được kỳ vọng nhiều khi anh tiến bộ nhanh nhờ khoảng thời gian tập luyện, thi đấu trong màu áo CLB Thanh Hóa. Vì thế, nếu đội tuyển Malaysia bị Lào ngáng chân thì cũng không phải là điều bất ngờ.



Khẩu chiến trước giờ G

19 giờ hôm nay, trên sân Bukit Jalin, Lào sẽ tiếp Malaysia. Chia sẻ trong buổi họp báo chiều 8.10, HLV Ha Hyeok-jun bày tỏ sự tự tin: “Trận đấu với đội tuyển Malaysia rất quan trọng với đội tuyển Lào. Các cầu thủ của tôi chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn vì Malaysia là đội mạnh, chất lượng cầu thủ của họ cũng rất tốt. Tuy nhiên, đội tuyển Lào đã chuẩn bị mọi phương án ở trận đấu tới và sẽ mang đến cho Malaysia nhiều bất ngờ. Việc được thi đấu trên sân nhà là lợi thế và mục tiêu của đội tuyển Lào không gì khác ngoài việc giành 3 điểm”.



HLV Peter Cklamovski của Malaysia phát biểu: "Thật không may, việc bóng đá Malaysia nhận án phạt từ FIFA là điều hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Hiện tại, toàn đội đang cố gắng để không bị ảnh hưởng bởi những thứ ngoài sân cỏ. Đội tuyển Malaysia đang tập trung hoàn toàn cho 2 trận gặp đội tuyển Lào.

Tôi cũng hiểu rằng hiện tại có rất nhiều vấn đề đang được bàn tán. Chúng tôi không đánh giá thấp năng lực của đội tuyển Lào, nhất là khi họ đã thể hiện tinh thần và lối chơi đáng khen ở những trận đấu gần đây. Dù Malaysia đang hơn Lào đến 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA nhưng nó cũng không có nhiều ý nghĩa. Tôi hy vọng các cầu thủ có thể cống hiến hết mình cho trận đấu này. Đồng thời, sẽ tuyệt vời hơn nếu Malaysia kết thúc trận đấu mà không để thủng lưới và ghi được nhiều bàn thắng. Tôi cũng đã đề ra chiến thuật để bẫy đội tuyển Lào”.

