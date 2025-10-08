Bóng đá Malaysia đã đánh mất sự chính trực, thứ quý giá nhất: Làm sao tìm lại?

Bóng đá Malaysia đi từ hy vọng đến nhục nhã

T.Avineshwaran cho biết, ông cũng giống như hàng triệu CĐV bóng đá cuồng nhiệt ở Malaysia từng tin vào một giấc mơ được ban tặng, một viễn cảnh về sự hồi sinh của đội tuyển nước này hồi tháng 5. Với Rob Friend, tân giám đốc điều hành của Harimau Malaya (biệt danh đội tuyển Malaysia), được bổ nhiệm, một kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu với chính sách nhập tịch cầu thủ ồ ạt.

HLV Cklamovski, người cũng phải chịu trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' của bóng đá Malaysia Ảnh: Ngọc Linh

"Tôi đã lên tiếng bảo vệ sự gia nhập đột ngột của các cầu thủ nhập tịch này khi những người khác đặt câu hỏi về điều đó. Tôi lập luận rằng, đây là sự tiến bộ - rằng bóng đá Malaysia cuối cùng đã bước vào kỷ nguyên bóng đá hiện đại, đón nhận sự đa dạng và xây dựng một đội bóng vượt qua mọi ranh giới huyết thống và nơi sinh. Chúng tôi đã có một nguồn năng lượng mới. Một HLV đầy ý tưởng (Peter Cklamovski). Một cộng đồng người hâm mộ sẵn sàng tha thứ cho quá khứ và tin tưởng trở lại.

Nhưng khi án treo giò của FIFA giáng xuống Harimau Malaya, tất cả những gì tôi cảm thấy là sự phản bội - không chỉ bởi hệ thống, mà còn bởi chính những người được giao nhiệm vụ bảo vệ linh hồn của bóng đá Malaysia", T.Avineshwaran viết, trong bài viết riêng được đăng trên tài khoản cá nhân mạng xã hội LinkedIn.

T.Avineshwaran cũng chỉ trích HLV đội tuyển Malaysia, Peter Cklamovski chỉ đưa ra những lời hứa suông, khi nói rằng: "Tập thể Harimau Malaya luôn đoàn kết và thấu hiểu, bất kể có những cầu thủ nhập tịch xa lạ. Malaysia xây dựng lại bản sắc bóng đá của mình. Nhưng rồi 5 tháng sau (kể từ thời điểm tháng 5 khi chính sách nhập tịch ồ ạt đến 7 cầu thủ mới bắt đầu), những lời nói đó trở nên trống rỗng, chìm nghỉm dưới sự im lặng đến chói tai của trách nhiệm giải trình".

"Bản báo cáo dài 19 trang của FIFA không chỉ là một lời khiển trách mang tính quan liêu. Đó là một bản báo cáo tổng kết. Điều này phơi bày một mô hình lừa dối, tài liệu giả mạo và sự quản lý yếu kém ăn sâu bén rễ trong cơ quan cao nhất của bóng đá Malaysia.

Trong khi FAM cố gắng phủ nhận sai phạm, mỗi tuyên bố chỉ càng làm tăng thêm sự mất lòng tin của công chúng. Lời giải thích của liên đoàn - rằng một nhân viên hành chính "đã tải nhầm tài liệu lấy từ một người đại diện thay vì hồ sơ chính thức từ Cục Đăng ký Quốc gia (NRD)" là hoàn toàn phi logic.

Đội tuyển Malaysia bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau phán quyết của FIFA xử phạt FAM vụ làm giả giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch Ảnh: Ngọc Linh

Người đại diện này là ai? Tại sao một bên thứ ba lại sở hữu các tài liệu liên quan đến quyền công dân? Nếu xem xét kỹ tài liệu của FIFA, bảy trong số những cuộc điều tra về tư cách cầu thủ nhập tịch được gọi là "yêu cầu" từ FAM này đầy lỗi chính tả.

Nghe có vẻ nhỏ nhặt, nhưng những lỗi như vậy phản ánh sự thiếu chuyên nghiệp đáng kinh ngạc của một liên đoàn bóng đá quốc gia. Một bên thứ ba có thể tư vấn nhưng trách nhiệm luôn thuộc về cơ quan quản lý. Sự thẩm định của FAM đã thất bại thảm hại", T.Avineshwaran nhấn mạnh.

Bóng đá Malaysia đã đánh mất thứ quý nhất, sự chính trực, không phải điểm số sẽ bị xử thua hay mất quyền dự các giải đấu

FAM khẳng định sẽ kháng cáo và quá trình pháp lý vẫn tiếp tục. Nhưng liệu họ có thay đổi được bất cứ điều gì hay không, khi sự chính trực đã mất và niềm tin của công chúng vào họ cũng không còn nữa, nhà báo T.Avineshwaran bày tỏ.

Ông cũng cho rằng, có rất nhiều vấn đề xung quanh vụ bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia, liên quan đến nhiều cơ quan chức năng khác. Nhưng hậu quả cuối cùng chỉ thuộc về bóng đá Malaysia, về đội tuyển, về các cầu thủ, những người hoàn toàn không làm gì sai. Sai phạm đến từ cấp quản lý bóng đá cao nhất của nước này đó là FAM.

Bóng đá Malaysia chao đảo và khủng hoảng dữ dội với án phạt 7 cầu thủ nhập tịch làm giả hồ sơ Ảnh: Ngọc Linh

"Lẽ ra chúng ta nên học hỏi từ sự sụp đổ của bóng đá Timor Leste năm 2017, khi họ sử dụng đến 9 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, dẫn đến việc bị loại khỏi vòng loại Asian Cup. Thay vào đó, chúng ta đã đứng nhìn và tin rằng mình miễn nhiễm. Giờ đây, chúng ta là câu chuyện cảnh báo", T.Avineshwaran viết thêm.

"Chúng ta đã đánh mất sự chính trực của mình, thứ quý giá hơn những điểm số sẽ mất vì bị xử thua hay suất tham dự các giải đấu. Việc tái thiết sẽ mất nhiều năm - chứ không phải vài tháng. Nó đòi hỏi lòng dũng cảm, sự trung thực và sự khiêm nhường. Nó đòi hỏi FAM phải nhìn vào bên trong, chấp nhận lỗi lầm và cải tổ từ gốc rễ.

Nó sẽ cần những con người quan tâm đến bóng đá hơn là cái tôi của chính họ. Harimau Malaya xứng đáng được hưởng điều tốt đẹp hơn. Bóng đá nói riêng và người dân Malaysia xứng đáng được hưởng điều tốt đẹp hơn. Tất cả chúng ta đều xứng đáng. Bóng đá không chỉ là một môn thể thao. Nó là một tấm gương. Và ngay lúc này, tấm gương ấy không phản chiếu vinh quang mà là nỗi nhục", nhà báo T.Avineshwaran kết luận.