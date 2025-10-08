Bóng đá Malaysia mất uy tín trầm trọng, khủng hoảng chưa vội chấm dứt

H ÌNH ẢNH ĐẤT NƯỚC BỊ TỔN HẠI

Hôm qua, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh phát biểu: "FAM không được phép im lặng và cần phải phản hồi rõ ràng trước tất cả thông tin mà FIFA đã công bố. Khán giả Malaysia cần phải được tôn trọng bởi tất cả đang bị tổn thương. Không thể không tức giận và thất vọng, khi sự việc đã làm tổn hại hình ảnh đội tuyển Malaysia, thậm chí là hình ảnh đất nước. Trong bối cảnh khó khăn này, tôi mong đội tuyển sẽ thi đấu tốt ở trận gặp Lào vào ngày 9.10 và 14.10, bởi hành trình tại vòng loại Asian Cup 2027 của chúng ta chưa kết thúc".

FIFA xác định FAM đã làm giả hồ sơ cho các cầu thủ nhập tịch Malaysia Ảnh: Ngọc Linh

Nhà báo T.Avineshwaran của tờ The Star bức xúc: "Tôi xem xét kỹ lưỡng về tài liệu của FIFA và cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. FAM từng rất kỹ lưỡng trong vấn đề nhập tịch. Nhưng ở trường hợp 7 cầu thủ bị FIFA trừng phạt, sai phạm của FAM đã quá rõ. FAM tuyên bố sẽ đấu tranh đến cùng, nhưng theo tôi cuộc đấu tranh này có thể là vô vọng. Những gì mà FIFA đã phát hiện quả là đáng báo động đối với FAM. Những sai phạm này rất đáng lên án. Đáng lo hơn, đây chỉ là phần nổi của tảng băng. Nó cho thấy quy trình nhập tịch đã không được thực hiện tốt. Tôi đã đọc quan điểm của các "bị đơn" được FIFA nêu trong bản kết luận. Không có cơ hội nào để đảo ngược phán quyết của FIFA được đâu. Nếu kháng cáo thất bại, những bí mật mà công luận và dư luận đòi hỏi FAM phải công khai sẽ có thể không được hé lộ. Tôi cho rằng trong quy trình nhập tịch cầu thủ, mọi thứ phải được tiến hành minh bạch. Bí mật là điều cấm kỵ. Đây không chỉ là một bước thụt lùi đơn thuần, mà là một cuộc khủng hoảng uy tín nghiêm trọng của FAM".

C HỜ ÁN PHẠT CUỐI CÙNG TỪ AFC, Malaysia có nguy cơ cao bị xử thua 2 trận

Nhà báo T.Avineshwaran còn nhấn mạnh: "Vụ việc sẽ đánh dấu một trong những thời khắc đen tối nhất của bóng đá Malaysia, thậm chí còn làm lu mờ cả vụ bê bối dàn xếp tỷ số những năm 1990. Bởi vì lần này, không phải những cá nhân bất hảo đang phá hoại nền bóng đá Malaysia - mà chính là thiết chế được giao nhiệm vụ bảo vệ nó. Nếu không có những câu trả lời trung thực và cải cách quyết liệt, bóng đá Malaysia sẽ phải bắt đầu lại từ đầu - không phải trên sân cỏ, mà là từ bên ngoài sân cỏ". Nhà báo Rhysh Roshan Rai, chuyên gia bình luận bóng đá khu vực, cũng nhận định: "FAM đã "phá hoại" chính mình vì âm mưu này là do chính FAM gây ra. Bóng đá Malaysia đã bị thiệt hại vô cùng lớn trên nhiều khía cạnh".

Trong khi đó, nhà báo kỳ cựu John Duerden, chuyên gia bóng đá châu Á, bày tỏ: "Vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia thật đáng lên án. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vẫn chưa đưa ra hình phạt, vì tiến trình pháp lý vẫn diễn ra. Nhưng kết cục bi đát với bóng đá nước này khó tránh khỏi, thật thông cảm cho những người hâm mộ Malaysia".

Đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua đội tuyển VN và đội Nepal vì đây là 2 trận mà Malaysia đã sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép.