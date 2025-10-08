AFC có quyền phạt đội tuyển Malaysia trước khi có kết quả kháng cáo không: Có, tại sao?

Theo thông tin từ Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), cơ quan này đã chính thức đưa ra hạn chót ngày 31.3.2026 cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong việc giải quyết xong các thủ tục pháp lý liên quan đến nghi án giả mạo giấy tờ nhập tịch 7 cầu thủ.

Thời điểm này trùng với trận lượt về giữa đội tuyển Malaysia và đội khách Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tại sao AFC phải đặt ra hạn chót 31.3.2026?

Sau khi FIFA công bố kết luận điều tra về vụ FAM đã sử dụng hồ sơ giả để đăng ký nhập tịch Malaysia cho 7 cầu thủ không có nguồn gốc Malaysia, FAM đã cho biết, sẽ gửi đơn kháng cáo. Có thể vào ngày 5.11.2025.

Tổng thư ký AFC Windsor Paul John Ảnh: AFC

Tổng thư ký AFC Windsor Paul John xác nhận, AFC sẽ chờ FAM đến hạn chót là 31.3.2026 để FAM giải quyết xong các thủ tịch pháp lý.

Câu hỏi được đặt ra ở đây là, nếu đến hạn mà vụ việc vẫn chưa được FIFA hay CAS xử xong, AFC có quyền tự ra án phạt không?

Lãnh đạo AFC nhấn mạnh, sau thời điểm ngày 31.3, AFC có thể tự đưa ra các án phạt, không cần chờ kết luận từ FIFA hay Tòa án thể thao quốc tế (CAS).

Đây không phải là động thái “ép” FIFA hay CAS, mà là để đảm bảo tiến độ tổ chức VCK Asian Cup 2027: từ việc chốt danh sách đội tuyển, bốc thăm chia bảng, đến kiểm tra tư cách cầu thủ.

Nếu không có mốc thời gian rõ ràng, vụ kiện có thể kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính công bằng và lịch trình của giải đấu.

AFC sẽ chờ FAM và căn cứ vào đâu để đưa ra án phạt?

Dù không trực tiếp xử vụ kiện, AFC có thể xử lý hậu quả của các hành vi vi phạm trong khuôn khổ giải đấu châu lục (cụ thể ở đây là vòng loại Asian Cup 2027).

Căn cứ pháp lý bao gồm: kết luận từ Ủy ban Kỷ luật của FIFA; quy chế kỷ luật và đạo đức của AFC; các quy định riêng của giải đấu.

Một điều đáng lưu ý, AFC có quyền phạt riêng, ngay cả khi FAM đang kháng cáo. Dù FAM sắp tới đây, có thể kháng cáo lên CAS, nếu AFC xác định cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu (dựa trên tài liệu hiện có), AFC có thể xử phạt ngay mà không cần chờ kết luận cuối cùng từ các cơ quan pháp lý quốc tế.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia đã được FAM làm giả hồ sơ Ảnh: Ngọc Linh

Các án phạt AFC có thể áp dụng bao gồm: xử thua 0-3 nếu sử dụng cầu thủ không hợp lệ; hủy kết quả trận đấu, trừ điểm, hoặc loại khỏi giải; cấm cầu thủ thi đấu, phạt tiền hoặc cảnh cáo liên đoàn thành viên.

Những án phạt này có hợp pháp vì trong phạm vi tổ chức các giải châu Á, AFC có toàn quyền quyết định, miễn không trái với luật quốc tế của FIFA.

Nếu đến hạn, FAM vẫn chưa xong kháng cáo, AFC sẽ ngừng chờ đợi và ra quyết định dựa trên tình hình pháp lý hiện tại. Việc này nhằm đảm bảo VCK Asian Cup 2027 không bị trì hoãn hoặc tổ chức trong sự mơ hồ pháp lý.

Nếu FAM thắng kiện thì sao?

Nếu sau đó CAS xử FAM thắng kiện, AFC có thể xem xét điều chỉnh hậu quả hành chính, nhưng các kết quả trận đấu đã diễn ra thường không được thay đổi. Điều này là nguyên tắc chung trong thể thao quốc tế, nhằm tránh ảnh hưởng tới toàn bộ giải đấu.

AFC không “xử” thay FIFA hay CAS, nhưng với vai trò là đơn vị tổ chức giải đấu, AFC có quyền độc lập xử lý các vấn đề hành chính và kỷ luật, để bảo vệ tính công bằng và tiến độ của Asian Cup 2027. Việc Malaysia có bị phạt hay không vẫn còn là dấu hỏi, nhưng rõ ràng, đồng hồ đang đếm ngược và ngày 31.3.2026 sẽ là cột mốc không thể lùi.



Thông tin từ lãnh đạo cao cấp AFC mở ra một tương lai khá lạc quan cho đội tuyển Việt Nam.

Vụ xử lý kháng cáo có thể kéo dài quá ngày 10.6.2026 - là thời điểm vòng loại Asian Cup kết thúc, Lúc đó nếu có phán quyết của FIFA và CAS thì sẽ không thay đổi được kết quả bảng đấu, đồng nghĩa Malaysia sẽ đứng đầu bảng và Việt Nam sẽ khó vào được vào vòng chung kết.

Nên AFC cho FAM hạn đến 31.3.2026 là tin vui cho bóng đá Việt Nam.

