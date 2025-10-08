Indonesia bị xử ép trước trận sống còn tranh vé World Cup 2026, HLV Kluivert bức xúc

Đội Indonesia bị chủ nhà Ả Rập Xê Út chơi xấu?

Theo CNN Indonesia, Garuda (biệt danh đội tuyển Indonesia) là đội có hành trình di chuyển bất lợi nhất trong 3 đội tuyển ở bảng B vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, khi thầy trò HLV Kluivert phải mất rất nhiều thời gian đi lại giữa khách sạn và sân tập vì rất xa, cũng như khoảng cách đến địa điểm thi đấu sân King Abdullah Sports City ở Jeddah lên đến 40 km.

HLV Kluivert bức xúc khi đội tuyển Indonesia gặp nhiều bất lợi trước trận đấu sống còn với chủ nhà Ả Rập Xê Út Ảnh: Reuters

Trong khi, đội Iraq trú ngụ ở khách sạn Marriott di chuyển đến sân King Abdullah Sports City chỉ 21 km, và đội chủ nhà Ả Rập Xê Út ở khách sạn Shangri-La di chuyển đến sân đấu cũng chỉ có khoảng 20 km.

Việc di chuyển xa hơn các đội khác, trong khi thời gian giữa 2 trận đấu chỉ có vỏn vẹn 3 ngày (72 giờ), bao gồm thời gian ngay sau trận đấu, hồi phục và thi đấu trở lại, đã khiến đội tuyển Indonesia chịu rất nhiều sức ép để chạy đua với thời gian.

Báo chí Indonesia đã chỉ trích ban tổ chức nước chủ nhà Ả Rập Xê Út xử ép đội bóng xứ vạn đảo và cố tình làm như vậy là để đối thủ mất sức, gây bất lợi ngay trước trận đấu sống còn ở ngày mở màn vòng loại thứ tư.

Mặc dù vậy, theo báo Ả Rập Xê Út, Arriyadiyah, Liên đoàn Bóng đá nước này (SAFF) đã có đề xuất đội tuyển Indonesia trú ngụ tại một khách sạn thuận tiện cho việc di chuyển hơn, nhưng họ đã từ chối và chọn khách sạn Park Hyatt sau khi kiểm tra trực tiếp các điều kiện, nơi có khoảng cách đến sân King Abdullah Sports City ở Jeddah lên đến 40 km.

Bất kể những điều kiện bất lợi, HLV Kluivert dù rất bức xúc, nhưng cho rằng: "Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho trận đấu này (gặp Ả Rập Xê Út), và tôi sẽ không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào, bất kể lý do là gì. Chúng tôi đã có một số cầu thủ đến muộn từ châu Âu, nhưng đó không phải là vấn đề. Chúng tôi xem trận đấu này như một trận chung kết, và sẽ làm mọi cách để đạt được kết quả tốt nhất. Chúng tôi cũng phải gạt bỏ mọi tâm lý do lắng hay gặp bất lợi, phải tin rằng mình sẽ chơi thật mạnh mẽ nhất có thể".

Đội tuyển Indonesia là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á Ảnh: Reuters

HLV Kluivert cũng tỏ ra khó hiểu khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) từ chối thay đổi trọng tài người Kuwait, Ahmed Al-Ali bắt chính trận đấu.

Ông cho rằng: "Chúng tôi rất bất ngờ trước việc trọng tài người Kuwait này được chỉ định điều khiển trận đấu, và chúng tôi cũng khá bất ngờ trước quyết định họ (AFC) không thay đổi dù đã có đề xuất hợp lý từ Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI). Tuy nhiên, trọng tâm của chúng tôi vẫn là tập trung vào trận đấu trên sân. Chúng tôi không hề e ngại trận đấu này. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào đội bóng của mình. Chúng tôi đã quen với việc thi đấu trong bầu không khí đầy bất lợi như thế này".

Về việc vắng mặt thủ môn số 1 Emil Audero, HLV Kluivert tin tưởng vào sự thay thế là thủ môn Maarten Paes, người có thể sẽ giúp đội tuyển Indonesia bảo vệ chắc chắn khung thành nhà. Maarten Paes cũng là thủ môn đã bắt chính ở trận đội Indonesia hòa Ả Rập Xê Út tỷ số 1-1 tại sân King Abdullah Sports City ngày 5.9.2024, ở lượt ra quân tại vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, với 2 bảng đấu, mỗi bảng 3 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chỉ có đội xếp đầu mỗi bảng mới giành vé dự vòng chung kết tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè năm sau. Các đội nhì bảng sẽ còn cơ hội tranh vòng play-off, và vòng play-off liên lục địa. Đội chót bảng sẽ bị loại.

Theo hãng thống kê dữ liệu Opta, đội tuyển Indonesia có cơ hội thấp nhất trong 6 đội tuyển khu vực châu Á đang góp mặt ở vòng loại thứ tư tranh vé dự World Cup 2026. Theo đó, đội bóng xứ vạn đảo được đánh giá chỉ có 7% cơ hội dựa trên các kết quả, thành tích và hiệu suất thi đấu của các cầu thủ. Đội có tỷ lệ cao nhất là Ả Rập Xê Út với đến 62%, kế đến là đội Qatar (chủ nhà ở bảng A) với 48%, đội Iraq xếp thứ 3 với 31%, còn đội UAE có 29% và Oman có 23% (cả 2 đội này đều ở bảng A cùng Qatar).