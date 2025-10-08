Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
FAM lộ rõ mâu thuẫn trong bê bối nhập tịch, đã thiếu trung thực thế nào?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
08/10/2025 00:00 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã có những bằng chứng đanh thép về sai phạm của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong quá trình nhập tịch cầu thủ.

KẾT LUẬN ĐIỀU TRA CỦA FIFA

Trong bản kết luận điều tra dài 19 trang được công bố ngày 6.10, Ủy ban Kỷ luật FIFA khẳng định FAM đã cố tình làm giả giấy tờ hoặc sử dụng giấy tờ giả để nộp lên FIFA. Khi xin xác nhận tư cách thi đấu cho đội tuyển Malaysia đối với 7 cầu thủ gồm Gabriel Arrocha (Tây Ban Nha), Facundo Garces (Argentina), Rodrigo Holgado (Argentina), Imanol Machuca (Argentina), Joao Figueiredo (Brazil), Jon Iraurgui (Tây Ban Nha), Hector Hevel (Hà Lan), hồ sơ của FAM có nêu ông bà của 7 cầu thủ này đều có nguồn gốc là người Malaysia. Tuy nhiên, sau khi điều tra lại, FIFA xác định rõ gia phả của 7 cầu thủ nói trên không hề có mối liên kết nào với Malaysia.

FAM lộ rõ mâu thuẫn trong bê bối nhập tịch, đã thiếu trung thực thế nào?- Ảnh 1.

Dư luận Malaysia không mấy lạc quan về cơ hội kháng cáo thành công của FAM

ẢNH: NGỌC LINH

Sau khi nhận đơn tố cáo vào ngày 11.6 (FIFA không tiết lộ tác giả đơn tố cáo), Ủy ban Kỷ luật FIFA vào cuộc điều tra và quá trình này được FIFA thực hiện khẩn trương nhưng rất kỹ lưỡng. Đến cuối tháng 8, khi đã thu thập đủ rất nhiều tài liệu, bằng chứng, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã gửi báo cáo đến FAM và 7 cầu thủ liên quan, thông báo về những sai phạm này. FIFA cũng tạo cơ hội cho các đương sự được giải trình, rồi mới ra quyết định xử phạt, được công bố lần đầu vào ngày 26.9. Đến khi hết hạn 10 ngày kháng cáo, FIFA vẫn không thay đổi án phạt kèm với đó là toàn bộ chứng cứ và cơ sở pháp lý liên quan vụ việc.

FIFA còn nhấn mạnh đã thu thập hồ sơ gốc của ông bà 7 cầu thủ nói trên một cách dễ dàng và không tin tưởng vào quy trình xác minh của FAM. FIFA cũng khẳng định các cầu thủ và FAM đã hưởng lợi từ việc được nhập tịch (thắng các trận gặp Nepal và đội tuyển VN nhờ sử dụng cầu thủ nhập tịch lậu), và phải nhận hình phạt thích đáng. Theo phán quyết được FIFA công bố ngày 6.10, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng), còn mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá quốc tế. FIFA còn tuyên bố không thay đổi án phạt nhằm bảo vệ tính liêm chính của thể thao, đồng thời răn đe các hành vi gian lận trong quá trình nhập tịch cầu thủ.

FAM 'tiền hậu bất nhất'

Sáng 7.10, FAM chính thức lên tiếng giữa thời điểm dư luận dậy sóng vì bản kết luận điều tra của FIFA. FAM cho biết sẽ gửi toàn bộ tài liệu, bằng chứng để kháng cáo, đồng thời khẳng định toàn bộ hồ sơ của các cầu thủ đều do FAM chuẩn bị, xác minh và quản lý theo đúng quy định. Trong suốt quá trình, các cầu thủ nhập tịch đều hành động với thiện chí, hoàn toàn dựa vào quy trình kiểm tra và đăng ký do FAM thực hiện.

Điều đáng lưu ý, khi làm việc với FIFA vào cuối tháng 8, tức 1 tháng trước khi FIFA lần đầu công bố án phạt, FAM và các cầu thủ liên quan lại cho rằng hoàn toàn không hề hay biết về việc các hồ sơ bị nghi ngờ là giả mạo và không đóng bất kỳ vai trò nào trong việc chuẩn bị hồ sơ. FAM và các cầu thủ thậm chí còn cho biết họ chỉ nộp giấy tờ từ các cơ quan chức năng Malaysia. Động thái này cho thấy FAM và các cầu thủ muốn trốn tránh trách nhiệm, với tham vọng là được FIFA xử nhẹ tay vì họ "không cố tình làm giả giấy tờ". Trong giai đoạn đầu làm việc với FIFA, FAM đã thừa nhận lỗi bất cẩn của mình với mong muốn được giảm nhẹ hình phạt. Nhưng khi FIFA quyết định cứng rắn, FAM lại quay xe, khẳng định toàn bộ hồ sơ là do chính FAM chuẩn bị. FAM đã "tiền hậu bất nhất", thể hiện sự không trung thực.

Chưa dừng lại, FAM lại tiết lộ lỗi kỹ thuật trong quá trình nộp hồ sơ là do nhân viên đã tải nhầm một văn bản từ người đại diện của cầu thủ thay vì văn bản chính thức từ Sở Đăng ký quốc gia (JPN). Vậy nếu cả hai bộ hồ sơ đều là chính xác, có cùng thông tin, tại sao lại có sự sai lệch? Điều này chỉ chứng tỏ có sự khác biệt về thông tin giữa 2 hồ sơ, một dấu hiệu của việc làm giả.

Suốt thời gian qua, khi CĐV Malaysia bất bình và nghi ngờ FAM làm sai quy định, FAM cũng chưa từng dám công khai những tài liệu gốc để chứng minh mình trong sạch. Vậy cơ sở nào để họ tự tin tuyên bố kháng cáo, trong bối cảnh những bằng chứng, lý lẽ FIFA đưa ra là quá rõ ràng và đanh thép? 

Bóng đá Malaysia đã nhận được bản kết luận điều tra dài 19 trang của FIFA về toàn bộ bê bối nhập tịch lậu cho 7 cầu thủ ngoại.

