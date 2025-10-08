Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

HLV đội tuyển Malaysia bất ngờ phủ nhận có liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’

Giang Lao
Giang Lao
08/10/2025 13:55 GMT+7

Trong cuộc họp báo trước trận đội tuyển Malaysia gặp đội Lào lúc 19 giờ ngày 9.10 tại vòng loại Asian Cup 2027, HLV Cklamovski đã phủ nhận toàn bộ sự việc liên quan đến vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' bị FIFA xử phạt.

Người mở phát pháo đầu tiên vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia

HLV Peter Cklamovski là người đã thổi bùng cuộc tranh cãi đầu tiên xung quanh nguồn gốc 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của bóng đá Malaysia. Sau trận thắng của Malaysia trước đội tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0 ngày 10.6 tại vòng loại Asian Cup 2027, ông đã lên tiếng chỉ trích "có nhiều thế lực muốn phá hoại nội bộ đội tuyển từ bên trong" và "nhiều âm mưu liên quan chính trị".

HLV đội tuyển Malaysia bất ngờ phủ nhận có liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’- Ảnh 1.

HLV Cklamovski, người cũng phải chịu trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' của bóng đá Malaysia

Ảnh: Ngọc Linh

Vị chiến lược gia 46 tuổi người Úc này cũng cho rằng, nếu đội tuyển Malaysia không thắng được đội tuyển Việt Nam, thì ông và cả Nhiếp chính vương bang Johor, Tunku Ismail, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim, sẽ bị búa rìu dư luận ở Malaysia công kích không thương tiếc.

Tiết lộ này của ông Cklamovski khiến dư luận bóng đá ở Malaysia bất bình, và đòi nhà cầm quân này phải nói rõ những thế lực nào đang phá hoại đội tuyển. Bên cạnh đó, CĐV Malaysia cũng cho rằng, việc họ đòi hỏi đội tuyển và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phải minh bạch nguồn gốc các cầu thủ nhập tịch là hoàn toàn đúng đắn. Nếu không sai, thì không việc phải che đậy. Còn nếu sai mà che giấu, đến lúc FIFA điều tra, bóng đá Malaysia sẽ rơi vào khủng hoảng và sụp đổ.

Điều lo ngại này rồi cũng đã đến, khi FIFA điều tra và công bố toàn bộ chi tiết nguồn gốc 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" mới đây (ngày 7.10) đều không có gốc gác Malaysia. 

Giờ đây, bóng đá Malaysia và đội tuyển nước này đang đứng trước án phạt cực nặng từ FIFA sắp được áp dụng chính thức, bao gồm bị phạt tiền, bị xử thua các trận sử dụng cầu thủ trái phép, các cầu thủ liên quan thì bị cấm thi đấu 12 tháng. Chưa kể còn có án phạt bổ sung nếu kháng cáo bất thành.

Trước tình thế này, HLV Peter Cklamovski giữ sự im lặng suốt từ khi cùng đội tuyển Malaysia (không có 7 cầu thủ nhập tịch "lậu") sang Vientiane (Lào) từ ngày 6.10. 

Trong cuộc họp báo trước trận đấu vào ngày 8.10, nhà cầm quân này bất ngờ lên tiếng phủ nhận mọi liên quan khi trả lời báo chí Malaysia rằng: "Tôi hiểu rằng hiện tại có rất nhiều ồn ào đang diễn ra (xung quanh sự việc 7 cầu thủ nhập tịch và án phạt của FIFA). Nhưng điều đó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi cũng không liên quan gì đến những việc đó. Chúng tôi chỉ tập trung vào việc chuẩn bị cho trận đấu (giữa đội Malaysia và đội Lào)".

HLV Peter Cklamovski cũng từ chối giải thích thêm về việc FIFA tiết lộ nguồn gốc của 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", dù trước đó chính ông là người đã mở đầu cuộc tranh cãi về sự việc với những phát biểu gây sốc, khiến FAM cũng phải lên tiếng đề nghị làm rõ. Nhưng nhà cầm quân này lờ đi, để rồi sự việc đến nay hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát.

Tin liên quan

Bóng đá Malaysia đã đánh mất sự chính trực, thứ quý giá nhất: Làm sao tìm lại?

Bóng đá Malaysia đã đánh mất sự chính trực, thứ quý giá nhất: Làm sao tìm lại?

Nhà báo thể thao nổi tiếng T.Avineshwaran của báo Malaysia, The Star, vừa bày tỏ nỗi lòng của mình xung quanh vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' và trách nhiệm của Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) trước án phạt từ FIFA giáng xuống.

Indonesia bị xử ép trước trận sống còn tranh vé World Cup 2026, HLV Kluivert bức xúc

AFC được quyền phạt đội tuyển Malaysia trước khi có kết quả kháng cáo không: Có, tại sao?

Khám phá thêm chủ đề

Cklamovski Liên đoàn Bóng đá Malaysia FIFA FAM Cầu thủ nhập tịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận