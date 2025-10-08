HLV đội tuyển Malaysia bất ngờ phủ nhận có liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’

Người mở phát pháo đầu tiên vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia

HLV Peter Cklamovski là người đã thổi bùng cuộc tranh cãi đầu tiên xung quanh nguồn gốc 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của bóng đá Malaysia. Sau trận thắng của Malaysia trước đội tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0 ngày 10.6 tại vòng loại Asian Cup 2027, ông đã lên tiếng chỉ trích "có nhiều thế lực muốn phá hoại nội bộ đội tuyển từ bên trong" và "nhiều âm mưu liên quan chính trị".

HLV Cklamovski, người cũng phải chịu trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' của bóng đá Malaysia Ảnh: Ngọc Linh

Vị chiến lược gia 46 tuổi người Úc này cũng cho rằng, nếu đội tuyển Malaysia không thắng được đội tuyển Việt Nam, thì ông và cả Nhiếp chính vương bang Johor, Tunku Ismail, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim, sẽ bị búa rìu dư luận ở Malaysia công kích không thương tiếc.

Tiết lộ này của ông Cklamovski khiến dư luận bóng đá ở Malaysia bất bình, và đòi nhà cầm quân này phải nói rõ những thế lực nào đang phá hoại đội tuyển. Bên cạnh đó, CĐV Malaysia cũng cho rằng, việc họ đòi hỏi đội tuyển và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phải minh bạch nguồn gốc các cầu thủ nhập tịch là hoàn toàn đúng đắn. Nếu không sai, thì không việc phải che đậy. Còn nếu sai mà che giấu, đến lúc FIFA điều tra, bóng đá Malaysia sẽ rơi vào khủng hoảng và sụp đổ.

Điều lo ngại này rồi cũng đã đến, khi FIFA điều tra và công bố toàn bộ chi tiết nguồn gốc 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" mới đây (ngày 7.10) đều không có gốc gác Malaysia.

Giờ đây, bóng đá Malaysia và đội tuyển nước này đang đứng trước án phạt cực nặng từ FIFA sắp được áp dụng chính thức, bao gồm bị phạt tiền, bị xử thua các trận sử dụng cầu thủ trái phép, các cầu thủ liên quan thì bị cấm thi đấu 12 tháng. Chưa kể còn có án phạt bổ sung nếu kháng cáo bất thành.

Trước tình thế này, HLV Peter Cklamovski giữ sự im lặng suốt từ khi cùng đội tuyển Malaysia (không có 7 cầu thủ nhập tịch "lậu") sang Vientiane (Lào) từ ngày 6.10.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu vào ngày 8.10, nhà cầm quân này bất ngờ lên tiếng phủ nhận mọi liên quan khi trả lời báo chí Malaysia rằng: "Tôi hiểu rằng hiện tại có rất nhiều ồn ào đang diễn ra (xung quanh sự việc 7 cầu thủ nhập tịch và án phạt của FIFA). Nhưng điều đó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi cũng không liên quan gì đến những việc đó. Chúng tôi chỉ tập trung vào việc chuẩn bị cho trận đấu (giữa đội Malaysia và đội Lào)".

HLV Peter Cklamovski cũng từ chối giải thích thêm về việc FIFA tiết lộ nguồn gốc của 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", dù trước đó chính ông là người đã mở đầu cuộc tranh cãi về sự việc với những phát biểu gây sốc, khiến FAM cũng phải lên tiếng đề nghị làm rõ. Nhưng nhà cầm quân này lờ đi, để rồi sự việc đến nay hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát.