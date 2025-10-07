Dàn cầu thủ nhập tịch hạng 2 của Malaysia có thắng nổi đội tuyển Lào, khi nào AFC xử lý?

Malaysia gọi lại nhiều cầu thủ từng bị… chê

Sau khi loại 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả mạo, bị FIFA "treo giò" 12 tháng, đội tuyển Malaysia hiện vẫn còn có đến 12 cầu thủ sinh ra bên ngoài lãnh thổ nước này, gồm hậu vệ trái Corbin Ong (sinh tại Anh), trung vệ Dominic Tan (Singapore), Daniel Ting (Anh), Quentin Cheng (Úc), tiền vệ phòng ngự Richard Chin (Anh), Stuart Wilkin (Anh), tiền vệ tấn công Endrick (Brazil), Nooa Laine (Phần Lan), Sergio Aguero (Argentina), tiền đạo Romel Morales (Colombia), Paulo Josue (Brazil) và Jordan Mintah (Ghana).

FIFA đã truy được sai phạm gì của FAM?

Theo kết luận điều tra được FIFA công bố tối 6.10, tổ tiên của 7 cầu thủ nhập tịch lậu như sau: Gabriel Arrocha (Tây Ban Nha), Facundo Garces (Argentina), Rodrigo Holgado (Argentina), Imanol Machuca (Argentina), Joao Figueiredo (Brazil), Jon Iraurgui (Tây Ban Nha), Hector Hevel (Hà Lan).

Tuy nhiên, trong tài liệu mà FAM gửi đến FIFA, nơi sinh tổ tiên của các cầu thủ này đều là Malaysia. FIFA cho rằng, FAM đã nộp giấy khai sinh giả để chứng minh 7 cầu thủ vi phạm có tổ tiên sinh ra tại Malaysia.

Đội tuyển Malaysia đang sa sút về chuyên môn lẫn tinh thần Ảnh: Ngọc Linh

Điều đáng chú ý, trong số những cầu thủ nhập tịch kể trên, có khá nhiều người từng bị loại khỏi đội tuyển Malaysia ở các đợt tập trung gần nhất, hồi đầu tháng 6 (vòng loại Asian Cup 2027) và đầu tháng 9 (các trận giao hữu), để nhường chỗ cho nhóm 7 cầu thủ nhập tịch đang bị treo giò.

Những người từng bị loại có hậu vệ Daniel Ting, Quentin Cheng, tiền vệ Richard Chin, Stuart Wilkin, Nooa Laine, Sergio Aguero, tiền đạo Romel Morales, hay tiền đạo Paulo Josue. Điều này phản ánh chất lượng của những cầu thủ vừa nêu không quá cao, họ từng bị chính bóng đá Malaysia… chê.

FIFA tung bằng chứng FAM gian lận: cả 7 cầu thủ nhập tịch gốc gác từ đâu?

Phản ứng dây chuyền

Đó là về mặt chuyên môn, còn về mặt tinh thần, đội tuyển Malaysia khó tránh khỏi chịu tác động tâm lý từ việc nhóm 7 cầu thủ nhập tịch của họ bị FIFA treo giò. Đặt trường hợp sau ngày hôm nay (7.10), bóng đá Malaysia kháng cáo bất thành, nguy cơ đội tuyển Malaysia phải nhận các án phạt bổ sung từ phía AFC, liên quan đến vòng loại Asian Cup 2027 (bị xử thua đội tuyển Việt Nam 0-3, bị loại khỏi giải…) sẽ hiển hiện trên đầu đội bóng có biệt danh Harimau Malaya. Điều đó, nếu xảy ra, sẽ khiến cho đội tuyển Malaysia đối diện với áp lực tâm lý cực kỳ nặng nề. Ngay trong hôm nay, AFC sẽ xem xét toàn bộ sự việc. Để sớm có phương án xử lý đội tuyển Malaysia.

Đội tuyển Lào (áo đỏ) có thể gây bất ngờ trước Malaysia Ảnh: Ngọc Linh

Đấy chính là lý do mà đội tuyển Malaysia bị đánh giá sẽ gặp nhiều khó khăn trước đội tuyển Lào trong các ngày 9 và 14.10 tới đây, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Với dàn cầu thủ tương tự như hiện tại, đội tuyển Malaysia từng bị Campuchia cầm hòa 2-2 ở vòng bảng AFF Cup 2024. So về trình độ chuyên môn, đội tuyển Lào được đánh giá ngang ngửa với đội tuyển Campuchia, nên đội bóng xứ sở triệu voi có thể mơ về việc gây bất ngờ trước Malaysia trong những ngày tới. Những gì mà bóng đá Campuchia làm được, bóng đá Lào có thể tự tin rằng họ cũng sẽ làm được.

Đặc biệt, trận lượt đi giữa 2 đội Lào và Malaysia ngày 9.10 sẽ diễn ra tại Vientiane (Lào), cơ hội tạo bất ngờ dành cho đội tuyển Lào sẽ càng lớn. Chính truyền thông Malaysia trong những ngày qua cũng lo ngại về những điều nói trên. Họ lo rằng bóng đá Malaysia sẽ chịu tác động dây chuyền, sau bê bối cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả bị phát giác, sẽ là sự đi xuống có hệ thống của toàn bộ nền bóng đá, ở nhiều mặt khác nhau.