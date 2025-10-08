HLV Lào tuyên bố sẽ khiến Malaysia 'sốc', đội trưởng Bounphachan nhắc đến 7 cầu thủ bị FIFA treo giò

Lào sẽ cố gắng tạo bất ngờ

Sau 2 lượt đấu tại bảng F, vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Lào có 3 điểm, bằng với đội tuyển Việt Nam nhưng xếp thứ 3. Đội tuyển Malaysia hiện vẫn là đội dẫn đầu bảng F khi có 6 điểm. Trong loạt trận FIFA Days tháng 10.2025, thầy trò HLV Ha Hyeok-jun sẽ có 2 trận đấu với đội tuyển Malaysia, diễn ra vào các ngày 9.10 (trên sân Viêng Chăn) và 14.10 (làm khách trên sân Bukit Jalil). Đây đều là những trận đấu quan trọng, quyết định tấm vé đi tiếp của đội tuyển Lào.

Chia sẻ trong buổi họp báo chiều 8.10, HLV Ha Hyeok-jun bày tỏ sự tự tin: “Trận đấu với đội tuyển Malaysia rất quan trọng với đội tuyển Lào. Các cầu thủ của tôi chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn vì Malaysia là đội mạnh, chất lượng cầu thủ của họ cũng rất tốt. Tuy nhiên, đội tuyển Lào đã chuẩn bị mọi phương án ở trận đấu tới và sẽ mang đến cho Malaysia nhiều bất ngờ. Việc được thi đấu trên sân nhà là lợi thế và mục tiêu của đội tuyển Lào không gì khác ngoài việc giành 3 điểm”.

Đội tuyển Lào muốn gây sốc cho Malaysia ẢNH: LFF

Không chỉ HLV Ha Hyeok-jun, đội trưởng đội tuyển Lào Bounphachan Bounkong cũng tuyên bố đầy đanh thép: “Tôi và đội tuyển Lào đều biết thông tin đội tuyển Malaysia vắng 7 cầu thủ nhập tịch vì nhận án phạt của FIFA. Sức mạnh của họ có thể bị ảnh hưởng nhưng với riêng cá nhân tôi, chất lượng đội hình lần này của đội tuyển Malaysia vẫn rất tốt. Tuy nhiên, mục tiêu của đội tuyển Lào là 3 điểm và chúng tôi sẽ thi đấu hết sức, mang đến màn trình diễn tốt nhất”.

Quan chức Malaysia yêu cầu FAM lên tiếng, CĐV ‘xấu hổ vì bê bối chấn động’

HLV Malaysia đầy lo lắng

Trái ngược với sự tự tin của HLV đội tuyển Lào, HLV Peter Cklamovski của Malaysia thừa nhận tâm lý các cầu thủ đang bị ảnh hưởng, nhất là sau khi bóng đá nước này vừa nhận án phạt từ FIFA.

"Thật không may, việc bóng đá Malaysia nhận án phạt từ FIFA là điều hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Hiện tại, toàn đội đang cố gắng để không bị ảnh hưởng bởi những thứ ngoài sân cỏ. Đội tuyển Malaysia đang tập trung hoàn toàn cho 2 trận gặp đội tuyển Lào. Tôi cũng hiểu rằng hiện tại có rất nhiều vấn đề đang được bàn tán”.

HLV đội tuyển Malaysia đánh giá rất cao Lào, dự đoán sẽ gặp khó ở trận đấu tới ẢNH: LFF

Xét về sức mạnh, đội tuyển Malaysia vẫn được đánh giá cao hơn Lào. Trong 19 lần gặp đã qua, “Mãnh hổ Mã Lai” cũng thể hiện sự áp đảo, thắng đến 13, hòa 5 và chỉ thua 1 trận. Dù vậy, HLV Peter Cklamovski vẫn bất ngờ dự đoán ông và các cầu thủ Malaysia sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở 2 trận đấu tới.

“Chúng tôi không đánh giá thấp năng lực của đội tuyển Lào, nhất là khi họ đã thể hiện tinh thần và lối chơi đáng khen ở những trận đấu gần đây. Dù Malaysia đang hơn Lào đến 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA nhưng nó cũng không có nhiều ý nghĩa. Tôi hy vọng các cầu thủ có thể cống hiến hết mình cho trận đấu này. Đồng thời, sẽ tuyệt vời hơn nếu Malaysia kết thúc trận đấu mà không để thủng lưới và ghi được nhiều bàn thắng. Tôi cũng đã đề ra chiến thuật để bẫy đội tuyển Lào”, ông Peter Cklamovski bày tỏ.