FAM chuẩn bị hồ sơ giải trình vụ nhập tịch 'lậu' thế nào nếu kháng cáo?

Hoàng Thiên
Hoàng Thiên
11/10/2025 12:47 GMT+7

Báo chí Malaysia đưa tin Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang gấp rút chuẩn bị hồ sơ giải trình liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu'.

Hồ sơ kháng cáo của FAM sẽ bao gồm những gì?

Sau khi thông tin về vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" bị phanh phui gây chấn động bóng đá châu Á, FAM đang phải đối mặt với sức ép khổng lồ từ dư luận và giới chuyên môn. Dù đến sáng 11.10, vẫn chưa có xác nhận chính thức việc FAM gửi đơn kháng cáo lên FIFA, nhưng các nguồn tin uy tín cho biết liên đoàn này đang tích cực chuẩn bị hồ sơ pháp lý để giải trình và tự bảo vệ mình.

Theo tiết lộ từ hãng tin Bernama, một quan chức cấp cao của FAM cho biết kế hoạch kháng cáo - nếu được thực hiện - sẽ tập trung vào việc chứng minh tính hợp pháp của quyền công dân các cầu thủ nhập tịch. Bên cạnh đó, FAM cũng đang phối hợp chặt chẽ với Cục Đăng ký quốc gia Malaysia (JPN) để làm rõ quy trình lập hồ sơ, xác minh và cấp quyền công dân, nhằm khẳng định rằng toàn bộ quá trình nhập tịch diễn ra đúng quy định pháp luật hiện hành.

FAM chuẩn bị hồ sơ giải trình vụ nhập tịch 'lậu' thế nào nếu kháng cáo?- Ảnh 1.

Chưa có thông báo chính thức về việc FAM đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA hay chưa

ẢNH: NGỌC LINH

Tờ New Straits Times cũng dẫn lại thông tin này, cho biết FAM đang chuẩn bị bộ tài liệu chi tiết gồm giấy tờ chứng minh, hồ sơ đăng ký và công văn nội bộ để phục vụ cho quá trình giải trình với FIFA, trong nỗ lực bảo vệ hình ảnh và quyền lợi của bóng đá Malaysia giữa tâm bão chỉ trích.

Đáng chú ý, trước đó FAM cũng cho biết vụ việc liên quan đến các tài liệu chính thức của Chính phủ Malaysia về quy trình cấp và xác minh hộ chiếu, nên liên đoàn chỉ cung cấp thông tin này trực tiếp cho FIFA. Cơ quan này viện dẫn luật Bí mật Nhà nước 1972 và luật Hộ chiếu 1966, trong đó nghiêm cấm tiết lộ hoặc công bố các tài liệu, quy trình hành chính liên quan đến quốc tịch và hộ chiếu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Điều này đồng nghĩa với việc các chi tiết cụ thể trong hồ sơ sẽ không được chia sẻ công khai với truyền thông hay bên thứ ba trừ khi được cấp phép.

Quan chức Malaysia yêu cầu FAM lên tiếng, CĐV ‘xấu hổ vì bê bối chấn động’

AFC sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi FIFA hoàn tất xử lý kháng cáo từ FAM

Giới chuyên môn cho rằng, vụ việc không chỉ là cuộc khủng hoảng pháp lý, mà còn là bài kiểm tra năng lực quản trị và sự minh bạch của FAM. Trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang chịu áp lực thành tích và phải cạnh tranh với các nền bóng đá láng giềng như Indonesia, Thái Lan hay Việt Nam.

FAM chuẩn bị hồ sơ giải trình vụ nhập tịch 'lậu' thế nào nếu kháng cáo?- Ảnh 2.

Đội hình Malaysia trong trận đấu với đội tuyển Lào vào hôm 9.10, toàn các cầu thủ nội

ẢNH: FAM

Việc Malaysia tung ra sân các cầu thủ bị FIFA xác định là vi phạm nhập tịch trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào hồi tháng 6 năm nay trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 có thể khiến đội tuyển nước này bị xử thua. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết chỉ đưa ra quyết định sau khi quá trình kháng cáo của FAM hoàn tất.

