FIFA ‘buốt óc’ với bóng đá Đông Nam Á: Chưa xong vụ Malaysia nhập tịch lậu, đến lượt Indonesia khiếu nại

CĐV Indonesia bị phân biệt?

Trong khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vẫn đang thụ lý vụ việc của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến vụ nhập tịch cầu thủ gây tranh cãi, thì một "rắc rối" khác lại đến từ khu vực Đông Nam Á. Theo truyền thông khu vực, PSSI đã gửi hồ sơ khiếu nại kèm tài liệu, chứng cứ và video để yêu cầu FIFA và AFC vào cuộc, nhằm làm rõ vụ việc cổ động viên Indonesia bị chặn ở cổng sân trong trận đấu với Ả Rập Xê Út vào hôm 9.10.

Theo phản ánh từ phía Indonesia, nhiều người hâm mộ đã xuất trình vé hợp lệ nhưng không được phép vào sân, dẫn đến tình trạng hỗn loạn và gây bức xúc lớn. PSSI nhấn mạnh rằng đây không chỉ là vấn đề an ninh trận đấu, mà còn là câu chuyện về sự tôn trọng và công bằng dành cho người hâm mộ, đặc biệt là khi Indonesia đang phải thi đấu ở điều kiện xa nhà. Ở trận đấu với Ả Rập Xê Út, đại diện Đông Nam Á để thua ngược với tỷ số 2-3.

CĐV Indonesia trên sân King Abdullah ẢNH: REUTERS

PSSI cho rằng một số CĐV Indonesia không được vào sân dù có vé hợp lệ ẢNH: REUTERS

Về phía Indonesia, đội bóng xứ vạn đảo vẫn còn cơ hội mong manh để góp mặt tại World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Patrick Kluivert buộc phải giành chiến thắng trong trận đấu vào ngày 12.10 gặp Iraq để nuôi hy vọng đi tiếp.

FIFA giải quyết cùng lúc 2 vụ việc của bóng đá Đông Nam Á

Để thua ngược trước đội chủ nhà, cơ hội đến World Cup của đội tuyển Indonesia giờ rất mong manh ẢNH: REUTERS

Bóng đá Indonesia là một ví dụ điển hình cho những thành công từ chính sách nhập tịch. Họ là đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào đến vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á trong kỳ có kỷ lục 48 đội tham dự VCK ở Mỹ - Canada và Mexico.

Báo chí Malaysia cũng đánh giá thành công nổi bật của Indonesia trong thời gian qua, đặc biệt là việc đội bóng này tiến sâu ở các giải châu lục và duy trì phong độ tốt tại vòng loại World Cup, đã phần nào tạo ra "hiệu ứng cạnh tranh" khiến Malaysia phải tăng tốc trong chiến lược nhập tịch cầu thủ. Tuy nhiên, chính sự "nóng vội" ấy lại trở thành nguyên nhân gián tiếp dẫn đến bê bối nhập tịch chấn động bóng đá châu Á những ngày qua.

Quan chức Malaysia yêu cầu FAM lên tiếng, CĐV ‘xấu hổ vì bê bối chấn động’

Tính đến sáng 11.10, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy FAM đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" đang gây chấn động dư luận.

Bóng đá Malaysia đang gặp khủng hoảng lớn vì bê bối nhập tịch ẢNH: NGỌC LINH

Tuy nhiên, theo tiết lộ của hãng tin Bernama, một quan chức cấp cao của FAM cho biết kế hoạch kháng cáo – nếu được tiến hành – sẽ tập trung vào việc chứng minh tính hợp pháp của quyền công dân các cầu thủ. Đồng thời, FAM dự kiến sẽ làm rõ quy trình lập hồ sơ với Cục Đăng ký quốc gia Malaysia, nhằm khẳng định rằng quá trình nhập tịch diễn ra đúng theo quy định pháp luật trong nước.

Tờ New Straits Times cũng dẫn lại thông tin này, cho biết FAM đang chuẩn bị tài liệu và bằng chứng bổ sung để phục vụ cho quá trình giải trình với FIFA, trong nỗ lực bảo vệ hình ảnh và quyền lợi của bóng đá Malaysia giữa tâm bão chỉ trích.