Vòng loại World Cup 2026: Haaland gánh vác sứ mệnh lịch sử

N A U Y ĐÃ CHỜ GẦN 3 THẬP NIÊN

Trong lần xuất hiện gần đây nhất của đội tuyển Na Uy ở đấu trường World Cup (năm 1998, và đấy chỉ là lần thứ 3 trong lịch sử), Erling Haaland và rất nhiều đồng đội còn chưa ra đời. Bây giờ, Haaland đang gánh vác sứ mệnh lịch sử, và có vẻ như anh đang rất thành công với nhiệm vụ kéo Na Uy vào VCK World Cup 2026. Toàn thắng 5 trận đầu tiên ở bảng I khu vực châu Âu, Na Uy hiện đang đứng trước rào cản quan trọng, nhưng không đến nỗi quá khó: gặp Israel tại sân nhà (23 giờ ngày 11.10). Nếu thắng, Na Uy sẽ giữ vững khoảng cách gần như an toàn tuyệt đối trước đội tuyển Ý 4 lần vô địch World Cup, và điều này gần như đồng nghĩa với nguy cơ phải đá play-off cho Azzurri.

Erling Haaland (9) gánh trách nhiệm đưa đội tuyển Na Uy trở lại đấu trường World Cup ẢNH: AFP

Dù mất hảo thủ Martin Odegaard (CLB Arsenal), Na Uy vẫn khá hùng mạnh với các chủ lực Haaland và Alexander Sorloth (CLB Atletico Madrid) nơi hàng công. Trong 9 trận đấu gần đây nhất, Haaland đã ghi đến 16 bàn, cho cả ĐTQG lẫn CLB Manchester City. Một mặt, Na Uy hoàn toàn làm chủ số phận của mình. Mặt khác, đội tuyển Bắc Âu sẽ càng chắc suất dự VCK World Cup trong trường hợp Ý sẩy chân trên sân Estonia ở loạt trận này. HLV Gennaro Gattuso chỉ vừa nhận ghế cách đây không lâu, và xem ra Azzurri trong tay ông vẫn chưa thật sự định hình. Trong loạt trận gần đây nhất, Ý suýt gục ngã, khi thắng Israel 5-4 với bàn quyết định được ghi ở phút 90+1. Khoảng cách giữa Ý và đội đầu bảng Na Uy hiện là 6 điểm (Ý đá ít hơn 1 trận).

Khó khăn lớn nhất của Ý là cho dù thắng Na Uy trong trận lượt về, chỉ cần Na Uy không mất điểm trước Israel và Estonia (đều trên sân nhà) thì đội bóng Bắc Âu vẫn gần như chắc chắn xếp trên do chênh lệch quá lớn về hiệu số bàn thắng bại. Ở khu vực châu Âu, chỉ có các đội đầu bảng là chắc suất dự VCK World Cup.

R ONALDO VẪN ĐANG GHI BÀN

Bồ Đào Nha - Ireland, Hungary - Armenia (bảng F), Tây Ban Nha - Georgia, Bulgaria - Thổ Nhĩ Kỳ (bảng E), Serbia - Albania, Latvia - Andorra (bảng K) là những cuộc đụng độ khác ở khu vực châu Âu trong loạt trận đêm nay và rạng sáng mai.

Cả hai đại diện của bán đảo Iberia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều đang toàn thắng sau 2 lượt trận, trong các bảng đấu chỉ có 4 đội. Bồ Đào Nha đang có phong độ rất ổn định kể từ khi vô địch giải Nations League 2025. Ở tuổi 40, lão tướng Cristiano Ronaldo vẫn đang ghi bàn đều đặn (3 bàn trong 2 trận ở vòng loại này). Điều đáng lưu ý là Bồ Đào Nha sẽ có ưu thế sân nhà ở 3 trong 4 trận còn lại. Đã vậy, cả hai đối thủ đáng gờm là Hungary và Ireland đều đang đứng dưới "đội lót đường" Armenia ở bảng F.

Tại bảng E, Tây Ban Nha cũng có ưu thế sân nhà ở 3/4 trận còn lại. Trong 2 chuyến làm khách đã qua trên sân Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria, Tây Ban Nha toàn thắng, ghi đến 9 bàn và chưa thủng lưới. Khó khăn đối với Tây Ban Nha trong loạt trận này không đến từ đội khách Georgia, mà từ chính họ: chấn thương khiến Lamine Yamal, Nico Williams, Gavi, Rodri, Dani Carvajal, Fermin Lopez, Dean Huijsen phải vắng mặt. Dù sao đi nữa, Tây Ban Nha vẫn nhỉnh hơn so với đội khách vốn chỉ có Khvicha Kravatskhelia (PSG) là đáng lưu ý. Anh sẽ phải gắng gượng ra sân, dù đã vắng mặt vì chấn thương trong trận đấu gần đây nhất ở CLB.

Cuối cùng là cuộc quyết đấu Serbia - Albania ở bảng K. Chủ nhà Serbia chỉ đang đứng thứ 3 nhưng thi đấu ít hơn 1 trận so với đội xếp trên là Albania. Đội Anh đang dẫn đầu bảng (đã toàn thắng 5 trận), có thể sẽ hưởng lợi trong trường hợp Serbia và Albania chia điểm.

So với các khu vực khác trên thế giới thì châu Âu là nơi khai diễn vòng loại World Cup muộn nhất (các bảng có 4 đội chỉ vừa khai diễn trong tháng trước). Do vậy, chưa có đội nào lĩnh vé dự VCK. Nhưng cục diện các bảng sẽ trở nên rõ ràng sau loạt trận này.