Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nam Định chiêu mộ tiền đạo Na Uy, hàng công mạnh nhất V-League

Phúc Thắng
Phúc Thắng
17/09/2025 13:09 GMT+7

CLB Nam Định lại có thêm một gương mặt mới, hứa hẹn mang đến sự bùng nổ trên hàng công.

Ngày 17.9, CLB Nam Định thông báo: "Cầu thủ Kristoffer Normann Hansen gia nhập đại gia đình Thép Xanh Nam Định. Kristoffer Normann Hansen, sinh ngày 12.08.1994, thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh và mang quốc tịch Na Uy".

Nam Định chiêu mộ tiền đạo Na Uy, hàng công mạnh nhất V-League- Ảnh 1.

 Kristoffer Normann Hansen có vợ là Việt Kiều, sinh ra tại Na Uy, bố mẹ vợ là người Việt Nam 

Ảnh: CLB Nam Định

Trước khi chuyển đến khoác áo Thép Xanh Nam Định, Kristoffer Normann Hansen chơi bóng tại châu Âu cho các đội bóng nổi tiếng như Widzew Łódź, Jagiellonia Białystok... Với khả năng đi bóng khéo léo cùng những pha bứt tốc ấn tượng, Kristoffer Normann Hansen hứa hẹn sẽ là ngòi nổ đáng gờm của Thép Xanh Nam Định trên hàng công.

Tin liên quan

Điểm tựa để U.23 Việt Nam chinh phục đỉnh cao mới

Điểm tựa để U.23 Việt Nam chinh phục đỉnh cao mới

HLV Kim Sang-sik không sở hữu mẫu ngôi sao bùng nổ như Công Phượng, Quang Hải trước đây. Bù lại ông đang có trong tay đội hình dày, đồng đều để chinh phục những đỉnh cao mới.

Nóng cuộc đua trụ hạng V-League, sẽ rất sốc nếu có cả đội Hà Nội

Khám phá thêm chủ đề

Thép Xanh Nam Định Kristoffer Normann Hansen Na uy Nam Định
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận