Nam Định chiêu mộ tiền đạo Na Uy, hàng công mạnh nhất V-League

Ngày 17.9, CLB Nam Định thông báo: "Cầu thủ Kristoffer Normann Hansen gia nhập đại gia đình Thép Xanh Nam Định. Kristoffer Normann Hansen, sinh ngày 12.08.1994, thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh và mang quốc tịch Na Uy".

Kristoffer Normann Hansen có vợ là Việt Kiều, sinh ra tại Na Uy, bố mẹ vợ là người Việt Nam Ảnh: CLB Nam Định

Trước khi chuyển đến khoác áo Thép Xanh Nam Định, Kristoffer Normann Hansen chơi bóng tại châu Âu cho các đội bóng nổi tiếng như Widzew Łódź, Jagiellonia Białystok... Với khả năng đi bóng khéo léo cùng những pha bứt tốc ấn tượng, Kristoffer Normann Hansen hứa hẹn sẽ là ngòi nổ đáng gờm của Thép Xanh Nam Định trên hàng công.