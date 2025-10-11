Tiết lộ của nhà báo Malaysia với Thanh Niên về nhập tịch: Lý do công chúng phẫn nộ là...

Chia sẻ với Thanh Niên, một nhà báo Malaysia có vợ là người Đức cũng đang xin nhập tịch, cho rằng điều khiến công chúng tức giận không chỉ là bóng đá - mà là sự bất công trong hệ thống nhập tịch đã tồn tại suốt nhiều năm.

Có những người đợi nhiều năm, thậm chí hàng chục năm để nhập tịch

FIFA xác định quy trình nhập tịch này vi phạm các quy định về tư cách cầu thủ quốc tế, do không chứng minh được yếu tố huyết thống, cư trú hay liên hệ hợp pháp với quốc gia.

Vụ việc không chỉ khiến Malaysia bị phạt hành chính và đối mặt nguy cơ bị tước quyền tham dự vòng loại Asian Cup 2027, mà còn châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ trong nước. Hàng loạt người dân, chuyên gia và cựu cầu thủ đặt câu hỏi về tính minh bạch của FAM - đặc biệt khi nhiều công dân bình thường mất hàng chục năm để được cấp quốc tịch, trong khi một nhóm cầu thủ nước ngoài lại được nhập tịch chỉ trong vài tháng.

Xin nhập tịch Malaysia là một hành trình dài và vất vả ẢNH: REUTERS

Một nhà báo Malaysia - người có vợ là người nước ngoài - đã chia sẻ với Thanh Niên góc nhìn sâu sắc về vụ việc này, cho rằng “cơn giận dữ của công chúng không chỉ là về bóng đá, mà về sự bất công trong hệ thống”.

Theo ông, xin nhập tịch ở Malaysia là hành trình vô cùng gian nan, đòi hỏi thời gian dài, thủ tục rườm rà và chờ đợi, đôi khi là vô vọng. Về mặt hành chính, quá trình này do Cục Đăng ký quốc gia (NRD) phụ trách và cần sự phê duyệt của Bộ Nội vụ, nhưng trên thực tế, hàng nghìn người bị mắc kẹt trong quy trình khiến họ chờ đợi suốt nhiều năm, thậm chí hàng chục năm, không có câu trả lời.

“Có một trường hợp rất nổi tiếng được báo chí quốc tế đăng tải nhiều, ông Chan Weng Poh (gốc Hoa), chỉ được cấp quốc tịch khi đã 83 tuổi - sau gần 70 năm sinh sống ở Malaysia. Trong khi đó, có cầu thủ mới đặt chân đến đây vài tháng đã có hộ chiếu Malaysia và ra sân cho đội tuyển quốc gia”, nhà báo này chia sẻ.

Sau gần 70 năm sinh sống ở Malaysia, ông Chan Weng Poh mới được cấp quốc tịch, nhận thẻ căn cước Malaysia ẢNH: Bernama TV (Malaysia)

Ông thừa nhận rằng, Chính phủ đôi khi linh hoạt trong việc nhập tịch với những người “có đóng góp lớn cho quốc gia” - chẳng hạn doanh nhân, nhà đầu tư, hay VĐV tài năng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Bộ Nội vụ, và sự linh hoạt ấy không nên chỉ dành cho những người nổi tiếng hoặc mang lại danh tiếng thể thao tạm thời.

Quan chức Malaysia yêu cầu FAM lên tiếng, CĐV ‘xấu hổ vì bê bối chấn động’

“Người Malaysia thực sự” và sự phân biệt vô hình

Theo nhà báo này, để trở thành người Malaysia “thật sự”, quốc tịch là yếu tố pháp lý, nhưng ngôn ngữ, văn hóa và sự gắn bó xã hội cũng quan trọng không kém.

Ông kể rằng vợ mình - một người Đức - thường bị nhầm là người Malaysia, vì cô hòa nhập rất tốt, nói tiếng địa phương trôi chảy, và được cộng đồng đón nhận.

“Thế nhưng khi cô ấy muốn xin việc hoặc nhận hỗ trợ từ nhà nước, mọi thứ lập tức trở nên phức tạp, vì cô không có quốc tịch,” ông nói.

Theo luật, người nước ngoài kết hôn với công dân Malaysia có thể làm việc tại Malaysia nếu có giấy phép đặc biệt đi kèm visa hôn phối, song thủ tục rất rườm rà, xử lý chậm và phụ thuộc vào từng viên chức xử lý hồ sơ. Nhiều người phải chờ đợi hàng tháng, thậm chí hàng năm để được duyệt, khiến họ không thể làm việc hợp pháp và bị buộc phải sống dựa vào công việc phi chính thức.

Chính vì thế, khi FAM bị phát hiện nhập tịch thần tốc 7 cầu thủ để kịp đăng ký thi đấu, công chúng cảm thấy bị phản bội và coi thường.

Công chúng tức giận vì sự thiếu công bằng trong chính sách nhập tịch ẢNH: NGỌC LINH

“Tại sao các VĐV có thể được nhập tịch chỉ trong vài tháng, trong khi những người đã sống ở đây cả đời vẫn phải xếp hàng chờ đợi?”, ông đặt câu hỏi.

Ông chia sẻ rằng Bộ Nội vụ Malaysia khẳng định rằng quy trình nhập tịch của các cầu thủ được thực hiện đúng luật, nhưng một bộ phận người dân không tin.

“Cảm giác bất công vẫn lan rộng. Nếu chính phủ có thể linh hoạt để mang cầu thủ ra sân, họ cũng nên đủ linh hoạt trong chính sách nhập tịch để mang lại công bằng cho những gia đình đã chọn gắn bó và cống hiến trọn đời cho Malaysia, đặc biệt là những người bạn đời nước ngoài đã chọn gắn bó cuộc sống của họ tại đây”, ông kết luận.