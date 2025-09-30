Tốc độ sạc iPhone 17 Pro Max thăng hạng ngoạn mục

Theo Digital Trends, cuối cùng Apple cũng đã lắng nghe người dùng, khi dòng iPhone 17 vừa ra mắt đã nhận được một trong những nâng cấp được mong chờ nhất là công nghệ sạc nhanh 40W. Đây được xem là một bước tiến vượt bậc, giúp iPhone cạnh tranh sòng phẳng hơn với các đối thủ Android. Nhưng liệu tốc độ này đã đủ để Apple giành lấy ngôi vương?

iPhone 17 của Apple và những màn so găng tốc độ sạc gay gắt

Trong nhiều năm, tốc độ sạc luôn là điểm yếu bị phàn nàn nhiều nhất trên iPhone. Tuy nhiên, với thế hệ iPhone 17, Apple đã quyết định thay đổi cuộc chơi. Các phiên bản iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max đều được trang bị công suất sạc có dây tối đa lên đến 40W, trong khi mẫu iPhone Air siêu mỏng được giữ ở mức 20W để đảm bảo vấn đề quản lý nhiệt độ.

Dòng iPhone 17 thăng hạng ngoạn mục về tốc độ sạc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Trong các bài thử nghiệm chi tiết, nâng cấp này đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Khi đặt lên bàn cân với các đối thủ sừng sỏ, kết quả cho thấy một bức tranh thú vị.

So với các đối thủ trực tiếp, loạt thiết bị của dòng iPhone 17 đã chứng tỏ sự vượt trội so với dòng Pixel 10 của Google. Dù là phiên bản tiêu chuẩn, Pro hay Pro Max, các mẫu iPhone mới đều cho thời gian sạc ở các mốc 15, 30 phút và thời gian sạc đầy ấn tượng hơn. Apple đã chiến thắng thuyết phục trong cuộc đối đầu này.

Khi so sánh với Samsung, cuộc đua trở nên gay cấn hơn nhiều. Mặc dù iPhone 17 đã nhanh hơn đáng kể, nhưng dòng Galaxy S25 (S25 Plus và S25 Ultra) vẫn nhỉnh hơn một chút nhờ khả năng duy trì tốc độ sạc đỉnh trong thời gian dài hơn, giúp rút ngắn tổng thời gian sạc đầy. Có thể nói, Apple đã áp sát nhưng vẫn chưa thể vượt qua được đối thủ từ Hàn Quốc.

Tuy nhiên, khi nói đến tốc độ sạc, thương hiệu OnePlus vẫn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Với công suất lên tới 80W và công nghệ pin Silicon Carbon tiên tiến, OnePlus 13 đã bỏ xa tất cả đối thủ còn lại, sạc nhanh gần gấp đôi so với á quân là Samsung. Trong cuộc đua này, Apple và các hãng khác vẫn còn một chặng đường dài phía trước nếu muốn bắt kịp OnePlus.

Vị thế của iPhone đã thay đổi

Dù chưa thể đứng đầu, không thể phủ nhận đây là một nâng cấp đáng giá của Apple. Bài kiểm tra xếp hạng tổng thể cho thấy một bước nhảy vọt ngoạn mục, khi chiếc iPhone 17 Pro Max đã leo từ vị trí thứ 16 (của thế hệ trước) lên vị trí thứ 5. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự cải tiến, giúp trải nghiệm sử dụng iPhone hằng ngày trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết.

Tóm lại, dù vẫn còn thua kém Samsung và đặc biệt là OnePlus, cú hích 40W đã giúp Apple tự tin vượt qua Google và khẳng định lại vị thế của mình trong một cuộc đua công nghệ ngày càng khốc liệt.