iPhone 17, iPhone Air sau 10 ngày mở bán: Giá đã giảm 3 triệu đồng

Suốt hơn 1 tuần từ khi chính thức mở bán, thị trường Việt Nam chứng kiến “sức nóng” chưa từng có của iPhone 17, iPhone Air. Đây là năm đầu tiên Việt Nam mở bán chung với thị trường toàn cầu, cộng với tâm lý hào hứng sở hữu sớm iPhone thế hệ mới từ người dùng, dẫn đến nguồn cung giai đoạn đầu khan hiếm ở tất cả phiên bản.

Ghi nhận tại hệ thống bán lẻ Di Động Việt - Đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, sau 10 ngày mở bán, lần đầu tiên bảng giá iPhone 17, iPhone Air đã có sự điều chỉnh giảm. Đặc biệt, Di Động Việt hiện cũng đã ổn định lượng hàng hóa, đảm bảo sẵn hàng để phục vụ khách hàng mua ngay trực tiếp với nhiều ưu đãi hấp dẫn chỉ có trong giai đoạn này.



Bảng giá iPhone 17, iPhone Air mới nhất tại Di Động Việt Ảnh: chụp màn hình



Cụ thể, vào sáng 30.9, ghi nhận bảng giá iPhone 17, iPhone Air mới nhất tại Di Động Việt đang về giá tốt trên thị trường. Đơn cử, iPhone 17 Pro Max 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB đang có giá lần lượt: 37,290 triệu đồng; 44,990 triệu đồng; 50,990 triệu đồng và 63,990 triệu đồng.

Về các phiên bản iPhone 17 Pro, mức giá cũng đã được điều chỉnh, bản 256 GB về giá 34,790 triệu đồng; bản 512 GB giá 41,490 triệu đồng và bản 1 TB giá 47,490 triệu đồng.

Với iPhone 17 bản tiêu chuẩn và iPhone Air, người dùng cũng được tiếp cận với mức giá rẻ hơn. Trong đó, so với giá niêm yết, iPhone Air đã giảm 3 triệu đồng, còn 28,990 cho bản dung lượng 256 GB. Với iPhone 17 bản tiêu chuẩn cũng đang có giá tốt, bản 256 GB giá 26,990 triệu đồng.

“Chúng tôi luôn có sự chuẩn bị dài hạn về nguồn hàng và đây là bước đi chủ động của Di Động Việt để tri ân khách hàng đã tin chọn là điểm đến lên đời iPhone mới. Đồng thời đây cũng là một phần trong cam kết lâu dài của chúng tôi về sự minh bạch và phục vụ khách hàng tốt nhất”, đại diện Di Động Việt chia sẻ.



Di Động Việt đang sẵn hàng tất cả phiên bản iPhone mới với giá tốt hơn

Ảnh: CTV



Ngoài ra, người dùng có nhu cầu lên đời iPhone 17, iPhone Air có thể tham gia chương trình thu cũ - đổi mới tại hệ thống Di Động Việt với mức trợ giá đến 5 triệu đồng cho các phiên bản từ 1 TB trở lên, và đến 4 triệu đồng cho các phiên bản dưới 1 TB. Máy cũ được định giá nhanh trong vòng 5 phút, chỉ xét ngoại quan, không bung máy, cam kết giá thu tốt nhất thị trường.



Đặc biệt, chương trình “Trả góp 30” dành riêng cho khách hàng sắm iPhone 17, iPhone Air sẽ được áp dụng: 0% lãi suất, 0 phí ẩn, 0 đồng trả trước, không kèm bất kỳ điều kiện nào.

