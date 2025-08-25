Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Dự án D.Green Go Green của Di Động Việt nhận nhiều hưởng ứng tích cực

Thành Luân
Thành Luân
25/08/2025 10:33 GMT+7

Sau gần hai tuần phát động, Di Động Việt ghi nhận sự tham gia từ hàng trăm khách hàng, chiến dịch này vẫn đang được lan tỏa trên toàn hệ thống.

Theo đó, từ ngày 8.8, Di Động Việt bắt đầu phát động chiến dịch D.Green Go Green, kêu gọi cộng đồng cùng “Giảm rác thải điện tử - Giữ môi trường xanh”. Đến thời điểm hiện tại, sau khoảng 2 tuần, D.Green Go Green vẫn đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo khách hàng.

Dự án D.Green Go Green của Di Động Việt nhận nhiều hưởng ứng tích cực - Ảnh 1.

Tại các cửa hàng Di Động Việt, chiến dịch D.Green Go Green nhận được sự hưởng ứng của khách hàng tham gia

Ảnh: CTV

Trong đó, các cửa hàng Di Động Việt tại 79 Đồng Khởi, 307-309 đường 3 Tháng 2, 97 Võ Văn Ngân, 438 Lê Trọng Tấn (TP.HCM), có lượng khách hàng quyết định lên đời điện thoại, tablet, smartwatch và thiết bị công nghệ mới cao nhất, chiếm đến hơn 60% tổng số lượng thu đổi của chiến dịch. Đồng thời, đây cũng là những điểm có lượt khách mang rác thải điện tử đến nhiều nhất.

Đến nay, hàng trăm thiết bị đã được thu gom, phân loại để tái chế, sửa chữa hoặc xử lý đúng quy định, góp một phần nhỏ vào hành trình giảm rác thải điện tử. Song song đó, số lượt khách hàng tham gia D.Green Go Green đang tiếp tục tăng, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chiến dịch.

Hiện chương trình D.Green Go Green vẫn diễn ra trên toàn hệ thống Di Động Việt. Khách hàng có thể tham gia theo hai hình thức: gửi thiết bị điện tử cũ vào thùng thu gom D.Green tại 12 cửa hàng tại TP.HCM; hoặc tham gia “Thu cũ - Đổi mới” tại bất kỳ cửa hàng nào trên toàn hệ thống với chính sách trợ giá lên đời thiết bị mới đến 4,5 triệu đồng, thu đổi phụ kiện tặng voucher 10%. Dù tham gia chương trình theo hình thức nào, khách hàng đều sẽ nhận được giấy chứng nhận “Đã tham gia D.Green Go Green” thay lời cảm ơn của Di Động Việt.

Song song với sự ủng hộ và hưởng ứng nhiệt tình của khách hàng, D.Green Go Green còn được tiếp sức từ các đối tác như Xanh Việt Nam, Viện Di Động, Việt Nam tái chế. Cùng sự đồng hành của nhiều thương hiệu uy tín như Samsung, ZAGG, Acefast, ESR, Belkin, Innostyle, Synnex FPT…

Xem thêm bình luận