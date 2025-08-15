Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
LG hỗ trợ sửa chữa thiết bị điện tử cho người dân tại Nghệ An và Điện Biên

Thành Luân
Thành Luân
15/08/2025 09:53 GMT+7

LG Electronics vừa triển khai chương trình hỗ trợ sửa chữa thiết bị điện tử cho người dân tại vùng bão lũ, nhằm giúp họ sớm tái thiết cuộc sống sau thiên tai.

Cơn bão số 3 (Wipha) đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung bộ cuối tháng 7 đã gây nên nhiều thiệt hại cho người dân. Trong đó, Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mưa lũ đã làm hàng trăm căn nhà bị ngập sâu trong nước, nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại. Cùng thời điểm, trận lũ quét lịch sử xảy ra tại tỉnh Điện Biên đầu tháng 8 cũng đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

LG hỗ trợ sửa chữa thiết bị điện tử cho người dân tại Nghệ An và Điện Biên - Ảnh 1.

LG hỗ trợ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các sản phẩm của LG

Ảnh: CTV

Với mong muốn sẻ chia khó khăn và đồng hành giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống, từ nay đến ngày 31.8.2025, LG sẽ hỗ trợ người dân kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị điện tử gia dụng và giải trí của LG bị hư hại do bão lũ tại 9 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề thuộc hai tỉnh Nghệ An và Điện Biên, gồm: 4 huyện cũ của tỉnh Nghệ An (Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Tương Dương) và 5 xã của tỉnh Điện Biên (Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Na Son, Phình Giàng).

Chương trình áp dụng cho nhiều dòng sản phẩm LG từ điện tử giải trí (TV, loa, màn hình máy tính), điện tử gia dụng (tủ lạnh, máy giặt, máy rửa bát, lò vi sóng...) đến các giải pháp không khí (lọc khí, điều hòa). Với những sản phẩm vẫn hoạt động bình thường, người dân sẽ được miễn phí kiểm tra để phát hiện sớm nguy cơ hư hỏng và tư vấn phương án khắc phục kịp thời, đồng thời miễn phí vệ sinh cơ bản nhằm duy trì hiệu suất và đảm bảo tuổi thọ thiết bị bền lâu.

Đối với các sản phẩm xuất hiện lỗi, LG sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí kiểm tra, đi lại, vận chuyển (nếu có) và nhân công sửa chữa; linh kiện thay thế sẽ được ưu đãi giảm giá tới 50%. Trong trường hợp thiết bị hư hỏng nặng hoặc không còn linh kiện thay thế, LG mang đến ưu đãi đặc biệt khi mua mới để người dân nhanh chóng có thiết bị thay thế, ổn định sinh hoạt.

Ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing LG Electronics Việt Nam, chia sẻ những khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai: "Chúng tôi hy vọng sự giúp đỡ thiết thực này sẽ góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống và vượt qua giai đoạn thử thách".

