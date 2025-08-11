Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Di Động Việt mở chiến dịch 'D.Green Go Green' giúp kéo dài vòng đời công nghệ cũ

Thành Luân
Thành Luân
11/08/2025 13:34 GMT+7

Di Động Việt chính thức phát động chiến dịch môi trường D.Green Go Green, kêu gọi cộng đồng cùng "Giảm rác thải điện tử - Giữ môi trường xanh".

Đây cũng là chiến dịch trọng điểm năm 2025 của Di Động Việt nhằm hướng tới mục tiêu hạn chế rác thải điện tử tại đô thị, thúc đẩy thu gom, sửa chữa, tái chế đúng cách và lan tỏa tiêu dùng công nghệ bền vững.

Di Động Việt mở chiến dịch 'D.Green Go Green' giúp kéo dài vòng đời công nghệ cũ - Ảnh 1.

Di Động Việt chính thức phát động chiến dịch môi trường D.Green Go Green

Ảnh: CTV

Cụ thể, khách hàng có thể mang điện thoại, laptop, phụ kiện… hoặc rác thải điện tử đến thùng thu gom D.Green tại hệ thống cửa hàng Di Động Việt. Các thiết bị sẽ được xử lý với sự đồng hành của đối tác Viện Di Động và sự phối hợp của đơn vị Việt Nam Tái Chế: thiết bị còn sử dụng được, sẽ được sửa chữa và gửi tặng các hoàn cảnh khó khăn, điểm trường vùng sâu vùng xa; phần còn lại được phân loại và xử lý theo đúng quy trình.

Ông Nguyễn Ngọc Đạt - Tổng giám đốc Di Động Việt cho biết: “D.Green Go Green không chỉ là hoạt động thu gom rác thải điện tử, mà còn là một phần trong cam kết phát triển bền vững và triết lý ‘Chuyển giao giá trị vượt trội’. Một thiết bị tưởng chừng đã hết giá trị, nếu được xử lý đúng cách, vẫn có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng, môi trường và chính người tiêu dùng”.

Cũng trong ngày bắt đầu chiến dịch, Di Động Việt chính thức công bố đại sứ truyền thông của D.Green Go Green là Á hậu “Miss Earth Vietnam 2025” Bùi Lý Thiên Hương.

Ngoài ra, Di Động Việt và Cộng đồng Xanh Việt Nam đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đặt nền tảng cho các hoạt động đồng hành vì môi trường lâu dài.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh - nhà sáng lập Cộng đồng Xanh Việt Nam nhận định: “D.Green Go Green là chiến dịch ý nghĩa và thiết thực. Có nhiều đơn vị thu gom rác thải nhựa, nhưng rất ít đơn vị tiên phong nhận thu gom rác thải điện tử. Nỗ lực của Di Động Việt có thể nói rằng sẽ giúp người dân dễ dàng hơn trong việc chung tay bảo vệ môi trường”.

Hiện, D.Green Go Green cũng nhận được sự đồng hành từ nhiều thương hiệu công nghệ uy tín như Samsung, ZAGG, Acefast, Belkin, Innostyle, Synnex FPT, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp tiêu dùng có trách nhiệm và bảo vệ môi trường tới hàng triệu người dùng công nghệ tại Việt Nam.

