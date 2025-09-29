Apple gợi ý cách sửa lỗi iPhone 17 Pro bị trầy xước

Sau khi các vấn đề iPhone 17 Pro được chia sẻ rộng rãi, nhiều người đồn đoán rằng các vết trầy xước này có thể do vật liệu nhôm bên dưới gây ra. Mặc dù nguyên nhân sự cố vẫn có nhiều tranh cãi, Apple dường như đã tìm ra một giải pháp tiết kiệm chi phí để xử lý vấn đề này.

Người dùng được cảnh báo khi sử dụng dung dịch muối để lau vết trầy xước iPhone 17 Pro ẢNH: DIGITALTRENDS

Bất ngờ cách vệ sinh vết trầy xước trên iPhone 17 Pro

Theo thông tin từ Bloomberg, Apple đã yêu cầu nhân viên tại các cửa hàng bán lẻ vệ sinh mặt lưng của các máy demo thường xuyên hơn bằng cách trộn muối với dung dịch vệ sinh thông thường.

Để kiểm tra hiệu quả, người dùng Dylan McDonald trên 9to5Mac đã thử nghiệm phương pháp này trên chiếc iPhone 17 Pro màu xanh đậm của mình và cho biết nó đã che phủ hoàn hảo các vết xước. Tuy nhiên, anh cũng cảnh báo rằng dung dịch muối có thể ăn mòn nhôm nếu được sử dụng lặp đi lặp lại trên các vết xước sâu. Do đó, cách tốt nhất là liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple và mua một chiếc ốp lưng bảo vệ.

Bên cạnh hướng dẫn khắc phục vấn đề lỗi trầy xước trên iPhone 17 Pro, Apple cũng được ghi nhận đã bắt đầu che chân đế MagSafe tại các cửa hàng bằng một vòng silicon. Điều này phù hợp với những nhận xét trước đó từ Apple khi công ty làm rõ các vết trầy xước thực chất là do vật liệu từ chân đế MagSafe bị mòn và có thể dễ dàng được làm sạch. Điều này cho thấy không chỉ iPhone 17 Pro mà cả iPhone Air và các mẫu iPhone 16 cũ hơn cũng có thể bị ảnh hưởng.

Nếu bạn đang có ý định mua iPhone 17 Pro, hãy chắc chắn kiểm tra bề mặt của bộ sạc MagSafe. Để bảo vệ vẻ ngoài của chiếc điện thoại mới, việc sử dụng ốp lưng là lựa chọn tốt nhất lúc này.