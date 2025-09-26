Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple lên tiếng về sự cố iPhone 17 Pro 'dễ trầy xước'

Kiến Văn
Kiến Văn
26/09/2025 07:14 GMT+7

Ngay sau khi iPhone 17 và iPhone Air được phát hành, hashtag "scratchgate" đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Nhiều khách hàng khi đến các cửa hàng Apple để mua điện thoại đã phát hiện ra những vết xước trên mặt sau của các mẫu iPhone 17 Pro, trong đó có những vết xước do đế sạc MagSafe gây ra.

Apple chính thức lên tiếng về sự cố iPhone 17 Pro 'dễ trầy xước' - Ảnh 1.

Một chiếc iPhone 17 Pro được phát hiện có vết trầy xước

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Theo Zack Nelson từ kênh YouTube JerryRigEverything và iFixit, iPhone 17 Pro có khả năng bị trầy xước cao hơn ở các cạnh của cụm camera. Nguyên nhân không phải do chất liệu nhôm kém bền hơn titan, mà là do các cạnh sắc nhọn khiến lớp nhôm oxit dễ bị trầy xước hơn khi tiếp xúc với các vật thể như chìa khóa hay tiền xu. Thử nghiệm của iFixit cho thấy các cạnh phẳng iPhone 17 Pro ít có khả năng bị hư hỏng hơn.

Vết trầy xước iPhone 17 Pro tại các cửa hàng có thể 'lau sạch'?

Đáp lại những lo ngại về "scratchgate", Apple đã khẳng định rằng những vết xước nhìn thấy tại các cửa hàng không phải là hư hỏng thực sự, mà chỉ là vết bẩn hoặc vật liệu từ đế MagSafe. Công ty cho biết những vết này có thể được lau sạch và không gây hại lâu dài cho thiết bị. Apple cũng nói thêm rằng họ đang nỗ lực khắc phục tình trạng này tại các cửa hàng.

Ngoài ra, Apple cho biết viền camera của iPhone 17 Pro được làm từ nhôm anodized tương tự như các sản phẩm khác của hãng, bao gồm iPhone và MacBook. Người dùng có thể thấy hiện tượng hao mòn theo thời gian, mặc dù các cạnh này đã được kiểm tra nghiêm ngặt.

iPhone 17 Pro, iPhone Air: Những than phiền đầu tiên

Đáp lại, một cộng tác viên của MacRumors có tên Aaron Perris đã chia sẻ hình ảnh chiếc iPhone 17 Pro trưng bày tại cửa hàng với những vết xước rõ ràng. Anh cho biết: "Những vết xước này chắc chắn trông giống như vết xước. Tôi không hiểu dung dịch tẩy rửa nào có thể loại bỏ chúng".

Việc phát hiện những vết xước trên các mẫu iPhone 17 Pro, vốn được quảng cáo là bền bỉ hơn so với các thế hệ trước, đã khiến nhiều người dùng cảm thấy thất vọng. Nhiều người đang tự hỏi liệu Apple có thay đổi thiết kế cụm camera trên các mẫu iPhone 18 Pro sắp tới để giải quyết vấn đề này hay không. Trong thời gian chờ đợi, cách tốt nhất để bảo vệ thiết bị là sử dụng ốp lưng, đặc biệt là loại có khả năng bảo vệ các cạnh sắc nhọn.

Xem thêm bình luận