Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple dập tắt 'cơn ác mộng' quá nhiệt với iPhone 17 Pro

Kiến Văn
Kiến Văn
24/09/2025 21:48 GMT+7

Với iPhone 17 Pro, Apple dường như đã nghiêm túc giải quyết một trong những vấn đề lớn nhất của dòng Pro: tình trạng quá nhiệt.

Các mẫu iPhone Pro trước đây thường gặp phải tình trạng quá nhiệt, dẫn đến màn hình bị tối và pin nhanh hết. Nhưng sau nhiều năm chờ đợi, người dùng cuối cùng cũng đã có một sản phẩm cải tiến nhờ các thay đổi trên iPhone 17 Pro.

Apple dập tắt 'cơn ác mộng' quá nhiệt với iPhone 17 Pro - Ảnh 1.

Apple mất 5 năm mới chữa xong căn bệnh nóng máy

ẢNH: AFP

Theo đánh giá, iPhone 17 Pro chỉ ấm lên khi thực hiện các tác vụ nặng mà không gặp phải tình trạng quá nhiệt nghiêm trọng. Sự khác biệt lớn nhất của thế hệ này so với các thế hệ trước là công nghệ buồng hơi mới kết hợp với các thiết kế bên trong được cải tiến giúp tản nhiệt hiệu quả hơn.

Các bài kiểm tra thực tế cho thấy khả năng tản nhiệt của iPhone 17 Pro đã được cải thiện nhờ sự kết hợp giữa nhôm, bộ xử lý mới và buồng hơi độc quyền.

Nỗi khốn khổ trước thế hệ iPhone 17 Pro

Tình trạng quá nhiệt bắt đầu từ iPhone 12 Pro - chiếc iPhone đầu tiên trang bị kết nối 5G. Chip xử lý kém hiệu quả và vùng phủ sóng mạng yếu đã làm trầm trọng thêm vấn đề. Mặc dù iPhone 13 Pro đã giải quyết một phần nhược điểm này, vấn đề về quá nhiệt lại trở nên phổ biến hơn với sự xuất hiện của iPhone 14 Pro và 15 Pro sau đó.

iPhone 17 Pro, iPhone Air: Những than phiền đầu tiên

Khi iPhone 16 Pro ra mắt, nhiều người hy vọng Apple sẽ khắc phục được các vấn đề này. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Apple Intelligence đã gây áp lực lên chip A18 Pro, dẫn đến tình trạng pin nhanh hết và màn hình tối. Đáng chú ý, những vấn đề này dường như chỉ ảnh hưởng đến các mẫu Pro, trong khi người dùng iPhone tiêu chuẩn không gặp phải tình trạng tương tự.

iPhone 17 Pro có vẻ đã đi đúng hướng sau nhiều năm gặp phải tình trạng quá nhiệt. Mặc dù iOS 26 có thể vẫn ảnh hưởng đến thời lượng pin ban đầu, đặc biệt bắt nguồn từ giao diện Liquid Glass, nhưng điều này dự kiến sẽ được Apple giải quyết thông qua cải tiến trong các bản cập nhật phần mềm tương lai.

