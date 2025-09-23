Apple Intelligence sắp có tiếng Việt

Nhiều người dùng iOS 26 phiên bản Developer Beta 1 (bản thử nghiệm dành cho nhà phát triển) mới đây phát hiện công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence đã hỗ trợ tiếng Việt. Không riêng iOS dành cho iPhone, các phiên bản hệ điều hành khác tương ứng gồm iPadOS (dành cho iPad) và macOS (máy tính Mac) cũng hoạt động với ngôn ngữ Việt Nam.

iOS 26.1 sẽ hỗ trợ Apple Intelligence tiếng Việt Ảnh: chụp màn hình

Apple Intelligence là một trong những tính năng mới được mong đợi trên iPhone kể từ khi Apple giới thiệu lần đầu tại hội nghị các nhà phát triển - WWDC 2024 và dành nhiều thời gian để minh họa những gì công cụ này có thể làm trên iPhone ở buổi ra mắt iPhone 16 series vào tháng 9 cùng năm. Tuy nhiên, AI của Apple liên tục lỡ hẹn với người dùng, hoặc hoạt động không như quảng cáo, thua xa nhiều đối thủ chạy Android trên thị trường.

Apple từng thông báo từ cuối năm 2025, Apple Intelligence sẽ hỗ trợ tiếng Việt. Với sự xuất hiện trên phiên bản iOS 26.1 Beta, người dùng sẽ không cần phải đợi lâu cho tới khi hãng phát hành iOS 26.1 chính thức, đặc biệt khi bản iOS 26 hiện hành đang gặp nhiều phản ánh tiêu cực về các lỗi vặt và tình trạng nóng máy, hết pin nhanh bất thường.

Theo những người đã trải nghiệm iOS 26.1 Dev Beta 1, để có thể sử dụng Apple Intelligence tiếng Việt, người dùng cần chuyển ngôn ngữ chính của iPhone về cùng ngôn ngữ. Các tính năng trí tuệ nhân tạo mới gồm hỏi đáp trực tiếp bằng tiếng Việt, tóm tắt email, viết lại văn bản, nhận diện thông báo quan trọng và xóa vật thể trong ảnh. Kết hợp với trợ lý ảo Siri hỗ trợ tiếng Việt sẽ giúp người dùng điều khiển các thiết bị nhà thông minh.

Apple Intelligence sẽ có trên các thiết bị chạy chip Apple Silicon, bao gồm các mẫu iPhone 15 Pro trở lên, iPad và Mac sử dụng chip M1 trở lên.