Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple Intelligence sắp có tiếng Việt

Anh Quân
Anh Quân
23/09/2025 09:12 GMT+7

Sau Siri, Apple Intelligence sẽ là tính năng được mong chờ tiếp theo trên iPhone hỗ trợ tiếng Việt.

Nhiều người dùng iOS 26 phiên bản Developer Beta 1 (bản thử nghiệm dành cho nhà phát triển) mới đây phát hiện công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence đã hỗ trợ tiếng Việt. Không riêng iOS dành cho iPhone, các phiên bản hệ điều hành khác tương ứng gồm iPadOS (dành cho iPad) và macOS (máy tính Mac) cũng hoạt động với ngôn ngữ Việt Nam.

Apple Intelligence sắp có tiếng Việt - Ảnh 1.

iOS 26.1 sẽ hỗ trợ Apple Intelligence tiếng Việt

Ảnh: chụp màn hình

Apple Intelligence là một trong những tính năng mới được mong đợi trên iPhone kể từ khi Apple giới thiệu lần đầu tại hội nghị các nhà phát triển - WWDC 2024 và dành nhiều thời gian để minh họa những gì công cụ này có thể làm trên iPhone ở buổi ra mắt iPhone 16 series vào tháng 9 cùng năm. Tuy nhiên, AI của Apple liên tục lỡ hẹn với người dùng, hoặc hoạt động không như quảng cáo, thua xa nhiều đối thủ chạy Android trên thị trường.

Apple từng thông báo từ cuối năm 2025, Apple Intelligence sẽ hỗ trợ tiếng Việt. Với sự xuất hiện trên phiên bản iOS 26.1 Beta, người dùng sẽ không cần phải đợi lâu cho tới khi hãng phát hành iOS 26.1 chính thức, đặc biệt khi bản iOS 26 hiện hành đang gặp nhiều phản ánh tiêu cực về các lỗi vặt và tình trạng nóng máy, hết pin nhanh bất thường.

Theo những người đã trải nghiệm iOS 26.1 Dev Beta 1, để có thể sử dụng Apple Intelligence tiếng Việt, người dùng cần chuyển ngôn ngữ chính của iPhone về cùng ngôn ngữ. Các tính năng trí tuệ nhân tạo mới gồm hỏi đáp trực tiếp bằng tiếng Việt, tóm tắt email, viết lại văn bản, nhận diện thông báo quan trọng và xóa vật thể trong ảnh. Kết hợp với trợ lý ảo Siri hỗ trợ tiếng Việt sẽ giúp người dùng điều khiển các thiết bị nhà thông minh.

Apple Intelligence sẽ có trên các thiết bị chạy chip Apple Silicon, bao gồm các mẫu iPhone 15 Pro trở lên, iPad và Mac sử dụng chip M1 trở lên.

Tin liên quan

Người dùng iPhone thất vọng với Apple Intelligence

Người dùng iPhone thất vọng với Apple Intelligence

Cuộc khảo sát gần đây của SellCell cho thấy phần lớn người dùng iPhone có thể truy cập Apple Intelligence cảm thấy thất vọng với các tính năng hiện tại của nó.

Khám phá thêm chủ đề

Intelligence Tiếng việt trí tuệ nhân tạo Apple Silicon iPad
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận