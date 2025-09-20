Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Cần bao nhiêu ngày làm việc mới đủ tiền mua iPhone 17 Pro?

Kiến Văn
Kiến Văn
20/09/2025 07:27 GMT+7

Tạp chí World of Statistics đã sử dụng chiếc iPhone 17 Pro (256 GB) làm chuẩn mực để tính toán chỉ số khả năng chi trả của người lao động.

Chỉ số khả năng chi trả cho biết số ngày làm việc cần thiết để mua một chiếc iPhone 17 Pro tại các quốc gia khác nhau. Theo dữ liệu, người dân tại Luxembourg và Thụy Sĩ chỉ cần làm việc 3 ngày (24 giờ) để sở hữu sản phẩm này. Trong khi đó, tại Mỹ, thời gian làm việc cần thiết tăng lên 4 ngày (32 giờ).

Cần bao nhiêu ngày làm việc để mua iPhone 17 Pro? - Ảnh 1.

Người dùng Luxembourg và Thụy Sĩ mất ít ngày làm việc nhất để có thể sở hữu iPhone 17 Pro

ẢNH: T.L

Đối với hầu hết các quốc gia G20, chỉ số khả năng chi trả cho iPhone 17 Pro vẫn dưới 50 ngày làm việc (400 giờ). Tuy nhiên, Ấn Độ là một trường hợp đặc biệt, nơi người dân cần tới 160 ngày làm việc (1.280 giờ) để có đủ tiền mua chiếc điện thoại này. Điều này không quá bất ngờ khi mức lương trung bình hằng tháng ở Ấn Độ chỉ đạt 27.300 INR (310 USD), tương đương với mức lương theo giờ chỉ khoảng 171 INR (gần 2 USD).

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường Ấn Độ, Apple thường xuyên điều chỉnh dòng sản phẩm của mình bằng cách ra mắt các phiên bản giá rẻ hơn, như iPhone 16e. Tính đến quý 2/2025, Apple đứng thứ sáu trong thị trường smartphone Ấn Độ, với tổng doanh số đạt 39 triệu chiếc trong quý, tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Người Việt trung bình cần hơn 3 tháng làm việc để mua iPhone 17 Pro

Với người dùng Việt Nam, chỉ số khả năng chi trả để mua iPhone 17 Pro mà World of Statistics đưa ra là 99 ngày làm việc, tương đương cần gần 3,5 tháng làm việc. Mặc dù vậy, lượng khách hàng đặt mua iPhone 17 series tại Việt Nam lên đến 250.000 chiếc và mang đến doanh thu khổng lồ 7.500 tỉ đồng.

Cần bao nhiêu ngày làm việc để mua iPhone 17 Pro? - Ảnh 2.

Người dùng Việt đã có thể mua iPhone 17 series phân phối chính hãng từ ngày 19.9

ẢNH: T.L

Ngoài thương hiệu, sự quan tâm mạnh mẽ của người tiêu dùng đối với việc đặt mua iPhone 17 series cũng bắt nguồn từ việc đây là mẫu iPhone đầu tiên được Apple mở bán tại Việt Nam ngay trong ngày đầu. Những năm trước, người dùng Việt thường phải xếp hàng ở các quốc gia lân cận như Singapore hoặc Thái Lan để được mua iPhone thế hệ mới trong ngày đầu mở bán, vì vậy tổng chi phí khi đưa về Việt Nam không hề rẻ.

Được biết, khi so sánh với giá iPhone 17 Pro (256 GB) các quốc gia trên thế giới, giá iPhone 17 Pro tại Việt Nam (34,99 triệu đồng, khoảng 1.326,36 USD) là mẫu rẻ thứ 11 trên thế giới.

