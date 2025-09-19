iPhone 17 mở bán, lần đầu tiên Việt Nam có máy trước thị trường Mỹ

Sự kiện mở bán iPhone 17 diễn ra lúc 8 giờ sáng 19.9 tại các điểm bán thuộc hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT, trong đó nổi bật là ba chi nhánh F.Studio by FPT tại địa chỉ 121 Lê Lợi (TP.HCM), 269 Chùa Bộc (Hà Nội) và 46 Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng), cùng 31 cửa hàng FPT Shop và F.Studio by FPT khác ở khắp các tỉnh thành.

Sáng 19.9, đông đảo khách hàng đã có mặt tại F.Studio by FPT để chờ đón siêu phẩm mới Ảnh: T.L



Ngay từ sáng sớm, đông đảo khách hàng đã có mặt tại F.Studio by FPT 121 Lê Lợi để chờ đón siêu phẩm mới này. Tại sự kiện, người dùng được trực tiếp trải nghiệm iPhone 17 và iPhone Air cùng hệ sinh thái Apple. Đồng thời, còn có cơ hội sở hữu Túi có Táo Đỉnh - quà tặng phiên bản giới hạn, cùng nhiều phần quà thiết thực khác như củ sạc Belkin hay combo phụ kiện gồm: củ sạc, kính cường lực iPhone 17 Pro Max và ốp lưng iPhone 17 Pro Max.

Chỉ trong ngày mở bán đầu tiên, hệ thống đã bàn giao số lượng lớn iPhone 17, iPhone Air đến tay khách hàng và tiếp tục ghi nhận thêm nhiều đơn đặt cọc mới, cho thấy sức hút mạnh mẽ của thế hệ iPhone mới tại thị trường Việt Nam.

Khách hàng trải nghiệm iPhone 17 và iPhone Air trong sự kiện mở bán tại F.Studio by FPT 121 Lê Lợi (TP.HCM) Ảnh: T.L



Ông Phan Trần Thành - Phó Giám đốc Ngàn h hàng Apple, hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT chia sẻ: "Năm nay, iPhone 17 và iPhone Air thực sự đã tạo nên cơn 'sốt' trong cộng đồng yêu công nghệ. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng khách hàng quan tâm và đặt cọc tại FPT Shop và F.Studio by FPT tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt ở những phiên bản nổi bật như iPhone 17 Pro Max và iPhone Air siêu mỏng nhẹ. Là đối tác ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, hệ thống luôn chú trọng đảm bảo nguồn cung, nỗ lực đưa sản phẩm về sớm và đầy đủ, để khách hàng nhanh chóng sở hữu những chiếc iPhone mới cùng trải nghiệm mua sắm tin cậy và trọn vẹn".

Ngay trong ngày mở bán, nhiều khách hàng đã có mặt từ sớm để trở thành những người đầu tiên sở hữu iPhone mới. Anh Nguyễn Hoàng Khánh - một trong những khách hàng nhận iPhone Air tại F.Studio by FPT 121 Lê Lợi - chia sẻ: "Mỗi lần Apple ra mắt sản phẩm mới, tôi đều chọn mua tại FPT Shop vì luôn nhận được máy sớm. Ngoài ra, còn có nhiều ưu đãi thiết thực như trợ giá, trả góp lãi suất 0% hay gói bảo hành trọn đời, giúp tôi yên tâm khi sử dụng lâu dài".

Minh Tuấn Mobile - Đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam - chính thức "đồng nhịp thế giới" khi tổ chức mở bán và giao hàng thế hệ iPhone 17 và iPhone Air chính hãng từ 8 giờ ngày 19.9 trên toàn hệ thống.

Đông đảo khách hàng đến Minh Tuấn Mobile nhận máy trong sáng 19.9

Ảnh: T.L



Tại chi nhánh diễn ra sự kiện chính (số 43 Đường Trần Quang Khải, Phường Tân Định, TP.HCM), chỉ ngay trong buổi sáng 19.9, Minh Tuấn Mobile đã giao máy cho hơn 300 vị khách tham gia sự kiện mở bán. Đây cũng là những vị khách đầu tiên trên thế giới sở hữu iPhone 17 và iPhone Air chính hãng tại Việt Nam.

Tính đến hết ngày 18.9, hệ thống Minh Tuấn Mobile đã nhận được 18.000 đơn đặt hàng trước iPhone 17 và iPhone Air sau 1 tuần mở đặt hàng, cao hơn gần 12% so với đơn đặt trước của thế hệ iPhone 16 năm ngoái. Năm nay, iPhone 17 Pro Max vẫn là tâm điểm chú ý, chiếm tỷ trọng lớn đơn hàng. Trong đó, phiên bản 256 GB và màu sắc mới cam vũ trụ thu hút khách nhất. Đáng chú ý, phiên bản iPhone Air ghi nhận tỷ lệ đặt hàng khá cao ở nhóm khách hàng trẻ tuổi thuộc thế hệ Gen Z.

iPhone 17 Pro Max phiên bản màu cam vũ trụ được đa số người dùng lựa chọn

Ảnh: T.L



Trước đó, từ ngày 12 - 18.9, Minh Tuấn Mobile đã triển khai chương trình đặt sớm thế hệ iPhone 17 và iPhone Air với tổng giá trị ưu đãi và quà tặng lên tới 4 triệu đồng. Bên cạnh đó, Minh Tuấn Mobile còn mang tới các đặc quyền như Thu cũ - Đổi mới và Hỗ trợ trả góp "3 Không" (Không lãi suất - Không phí phát sinh - Không cần trả trước), giúp khách hàng "lên đời" iPhone 17 và iPhone Air dễ dàng và tiết kiệm chi phí hơn.

Đặc biệt, TopZone - đại lý ủy quyền cao cấp bậc nhất của Apple tại Việt Nam năm nay đã tổ chức sự kiện giao iPhone 17 Series và iPhone Air ngay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM. Theo đó, TopZone xác lập kỷ lục chưa từng có với gần 100.000 đơn đặt cọc iPhone 17 và iPhone Air trong 24 giờ, đồng thời giao hàng ngàn máy sau mỗi giờ trong ngày đầu mở bán.



TopZone tổ chức riêng buổi lễ giao máy cho khách hàng đặt mua trước iPhone 17 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ Ảnh: T.L



Không chỉ dừng lại ở con số đặt hàng lớn, TopZone cũng chứng minh năng lực giao hàng "thần tốc" của mình, dự kiến hàng ngàn máy được giao đến người dùng ngay trong ngày đầu mở bán. Riêng tại sự kiện "WOW. Việt Nam. Quào TopZone" vào ngày 19.9, 600 khách hàng may mắn đã trở thành những chủ nhân đầu tiên của thế hệ iPhone mới nhất trên thế giới.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO TopZone chia sẻ: "Người tiêu dùng Việt Nam đang chào đón thế hệ iPhone mới nhất với sự háo hức vượt ngoài mong đợi, thậm chí còn sôi động hơn mọi năm. Trong đó, cái tên được mong chờ và săn đón nhiều nhất là iPhone Pro Max phiên bản cam vũ trụ - sắc màu hoàn toàn mới, đang tạo nên cơn sốt trên thị trường năm nay".

Trong ngày 19.9, hệ thống bán lẻ CellphoneS cũng đã tổ chức đồng thời 10 sự kiện mở bán lớn tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và các thành phố trọng điểm khác. Trong sự kiện CellphoneS giới thiệu những điểm hấp dẫn của iPhone thế hệ mới, các chương trình ưu đãi cùng với nhiều hoạt động trải nghiệm tương tác hấp dẫn cho khách hàng chờ nhận máy.

CellphoneS cũng đã tổ chức đồng thời 10 sự kiện mở bán lớn tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng Ảnh: T.L



Đây là một dấu mốc quan trọng khi khách hàng Việt Nam giờ đây không còn phải chờ 2 - 3 tuần như các năm trước, để mua iPhone chính hãng. Việc mở bán cùng lúc với thế giới vừa thể hiện sức hấp dẫn và tăng trưởng của thị trường Việt Nam, vừa mang đến cho khách hàng có thể sở hữu sớm sản phẩm iPhone thế hệ mới nhất chính hãng cùng các thị trường lớn khác với mức giá tiêu chuẩn toàn cầu.

Đại diện CellphoneS chia sẻ khách hàng đặt hàng online tại website hoặc tại cửa hàng, đều đã nhận được thông tin giao hàng dự kiến ngay tại thời điểm đặt đơn. Là đối tác cao cấp của Apple Việt Nam, dựa vào thông tin hàng hóa đã có, CellphoneS chủ động được kế hoạch phân bổ hàng hóa nhiều đợt, ưu tiên mang đến cho khách hàng những thông tin rõ ràng, minh bạch ngay tại thời điểm khách đặt cọc.

Khi mua kèm cùng iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max tại CellphoneS, khách hàng được giảm lên đến 50% với sản phẩm phụ kiện ốp lưng, miếng dán, cáp sạc, pin dự phòng, âm thanh và bảo hành mở rộng chính hãng AppleCare+.

Tại hệ thống bán lẻ Di Động Việt, đơn vị này đã nhận về gần 27.000 lượt đăng ký. Không chỉ trên các kênh online, tại các cửa hàng, hệ thống cũng ghi nhận lượng khách đến tham khảo chương trình đặt cọc khá đông, tăng lượng khách đến trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng lên gấp đôi so với ngày thường.

Di Động Việt triển khai nhiều chương trình trợ giá khi mua iPhone 17 mới

Ảnh: T.L



Về lựa chọn của khách hàng, có đến 65% khách chọn iPhone 17 Pro Max trên tổng bốn dòng iPhone mới năm nay. Nếu tính riêng iPhone 17 Pro Max, phiên bản dung lượng 256 GB được chọn nhiều nhất; về màu sắc, 60% khách chọn màu cam vũ trụ.

Đại diện Di Động Việt nhận định: "Thị trường Việt Nam năm nay chứng kiến sức hút mạnh mẽ của iPhone 17, iPhone Air. Ngay trong ngày đầu mở bán, chúng tôi ghi nhận không chỉ có khách hàng đến nhận máy cọc trước mà lượng khách đến tham khảo mua ngay cũng rất cao. Thời điểm này, chúng tôi đang nỗ lực để có thể duy trì nguồn cung ổn định, phục vụ khách hàng có máy ngay trong giai đoạn đầu này".

Ngoài ra, để khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm mới sớm nhất, Di Động Việt cũng tiếp tục triển khai các ưu đãi đặc biệt như chương trình trợ giá trade-in, chương trình "Trả góp 30" không kèm điều kiện, giúp khách hàng vừa lên đời iPhone mới vừa có thể cân đối tài chính hợp lý".