Người Việt đầu tiên sở hữu iPhone 17 'đồng nhịp thế giới' nói gì?

Năm nay, Apple tiếp tục thực hiện những thay đổi lớn trong lịch trình mở bán iPhone toàn cầu. Đặc biệt hơn, Việt Nam không chỉ được ưu tiên mà còn đồng nhịp thế giới khi nằm trong những thị trường đầu tiên mở bán thế hệ iPhone 17 và iPhone Air từ 8 giờ sáng 19.9.

Ghi nhận vào sáng sớm 19.9, hàng trăm khách hàng đã có mặt tại Minh Tuấn Mobile - Đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam để tham dự sự kiện mở bán iPhone 17 và iPhone Air. Khác với mọi năm, lần này người dùng trong nước được mở hộp iPhone mới cùng thời điểm với thế giới, thay vì phải chờ đợi sau nhiều tuần.

Theo đại diện Minh Tuấn Mobile, chỉ sau một tuần mở đặt trước, hệ thống đã nhận hơn 18.000 đơn hàng, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, iPhone 17 Pro Max vẫn là lựa chọn được ưa chuộng nhất, đặc biệt ở phiên bản 256 GB và màu cam vũ trụ mới. Dòng iPhone Air lại ghi nhận tỷ lệ đặt hàng cao ở nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z.

Vợ chồng anh Toàn - chị Khánh “đồng loạt lên đời” iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ Ảnh: T.L



Vợ chồng anh Toàn và chị Khánh, là một trong những khách hàng "bóc seal" iPhone 17 đầu tiên tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới tại sự kiện mở bán iPhone 17 và iPhone Air của Minh Tuấn Mobile, hào hứng chia sẻ: “Chúng tôi thấy quá đỗi hạnh phúc và tự hào. Cầm máy trên tay ngay trong khoảnh khắc đồng nhịp thế giới này thực sự là trải nghiệm khó quên. Đặc biệt, màu cam vũ trụ năm nay quá đẹp, vừa sang trọng vừa lạ mắt, khiến tôi càng thấy phấn khích hơn khi được sở hữu sớm".

Được biết, sản phẩm mà anh Toàn và chị Khánh "lên đời" chính là chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ. Sản phẩm hiện được Minh Tuấn Mobile phân phối với giá 37,99 triệu đồng, chưa kèm các ưu đãi khi đặt trước.

Một vị khách khác là anh Xuân Hoàng, “lên đời” iPhone 17 Pro Max từ chiếc iPhone 16 Pro Max cũ, khi biết mình là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam, cũng đồng thời là những người đầu tiên trên thế giới sở hữu iPhone 17 cũng không giấu khỏi niềm vui: “Năm nay lần đầu tiên Việt Nam mở bán iPhone cùng lúc với thế giới, tôi thấy rất háo hức. Là người Việt, cảm giác được nhận máy cùng thời điểm như bao thị trường lớn khác thật sự rất đặc biệt. Bên cạnh đó, tôi cũng có những trải nghiệm mới và ấn tượng với chương trình Thu cũ - Đổi mới tại Minh Tuấn Mobile”.

Một khách hàng nữ sở hữu iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ mới

Ảnh: T.L



Chị Quỳnh My, một trong những vị khách trẻ vừa “lên đời” iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ, cũng bày tỏ: “Tôi thấy mình như một phần của khoảnh khắc toàn cầu ấy. Từ trước đến nay, mỗi khi iPhone mở bán, người dùng Việt Nam thường phải chờ đợi sau nhiều nước khác. Hôm nay thì khác, chúng ta được đồng hành cùng thế giới ngay trong giây phút đầu tiên. Được cầm chiếc máy mới trên tay trong khoảnh khắc ấy khiến tôi rất tự hào”.

Đại diện Minh Tuấn Mobile cho biết theo dự kiến trong ngày đầu mở bán, hệ thống sẽ giao hơn 1.000 máy thế hệ iPhone 17 và iPhone Air tới khách hàng. Hệ thống này cũng áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt cũng khiến khách hàng hài lòng. Các chương trình như Đặt trước không cần cọc, Trả góp “3 Không”, Thu cũ - Đổi mới kèm quà tặng hấp dẫn lên tới 4 triệu đồng đã góp phần thu hút lượng lớn người dùng đặt hàng và đến nhận máy trong ngày đầu mở bán.