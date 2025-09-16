Trợ thủ đắc lực Apple cung cấp cho iPhone 17

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, để tận dụng tối đa công nghệ sạc nhanh trên iPhone 17, người dùng cần sở hữu bộ sạc mới của hãng, vốn được bán với giá 39 USD.

Người dùng iPhone 17 cần sử dụng bộ sạc đạt các tiêu chuẩn đặc biệt nếu muốn đạt mức sạc nhanh 40W ẢNH: APPLEINSIDER

Trong nhiều năm qua, Apple đã không ngừng cải thiện khả năng sạc pin cho các mẫu iPhone của mình với mục tiêu mang đến sự cân bằng giữa tính an toàn và hiệu quả. Mặc dù hoàn toàn có thể sản xuất các bộ sạc siêu nhanh, Apple vẫn phải cân nhắc đến việc kiểm soát nhiệt độ nhằm bảo vệ tuổi thọ và chất lượng pin.

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, công nghệ sạc nhanh mới trên iPhone 17 cũng không thiếu nhược điểm, đặc biệt là khả năng tương thích. Cụ thể, để đạt được tốc độ sạc cao nhất, người dùng cần sử dụng bộ sạc tương thích, giống như bộ sạc mới mà Apple phát hành. Đây là bộ sạc có thiết kế nhỏ gọn với các chấu cắm có thể thu gọn, hỗ trợ chuẩn USB Power Delivery 3.2.

Lựa chọn sạc nhanh duy nhất của người dùng iPhone 17 lúc này

Bộ sạc của Apple có công suất tối đa lên đến 60W, được gọi là Apple 40W Dynamic Power Adapter. Đây là một trong những bộ sạc đầu tiên sử dụng chuẩn USB PD 3.2 SPR AVS. Mặc dù tên gọi có vẻ phức tạp, nhưng nó cho thấy khả năng điều chỉnh công suất linh hoạt. SPR (Standard Power Rate) và AVS (Adjustable Voltage Supply) cho phép bộ sạc điều chỉnh điện áp theo từng khoảng 100 mV, giúp thiết bị được sạc với chính xác lượng điện năng cần thiết.

Nhờ vào công nghệ này, Apple có thể sạc 50% pin iPhone 17 chỉ trong 20 phút mà không gây lãng phí hay tỏa nhiệt không cần thiết. Bộ sạc của Apple được trang bị cổng USB-C duy nhất. Với sự hỗ trợ của chuẩn USB Power Delivery mở, các nhà sản xuất phụ kiện khác cũng sẽ sớm ra mắt bộ nguồn tương thích. Vấn đề là người dùng mua iPhone 17 ở giai đoạn này chỉ có thể chọn bộ sạc 40W từ Apple để trải nghiệm tính năng sạc nhanh tốt nhất.