Liệu iPhone 17 Pro có đủ sức hủy diệt smartphone chơi game?

Apple vừa công bố những điểm chuẩn đầu tiên của iPhone 17 Pro, với kết quả cho thấy đây thực sự là một sản phẩm đáng chú ý. Nhờ sức mạnh chip A19 Pro mới, iPhone 17 Pro mang đến hiệu suất vượt trội so với thế hệ trước. Đặc biệt, việc nâng cấp RAM lên 12 GB giúp sản phẩm trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Hệ thống tản nhiệt mới giúp iPhone 17 Pro xử lý các tác vụ nặng tốt hơn ẢNH: PHONEARENA

Một trong những điểm nổi bật của iPhone 17 Pro là thiết kế lại với vỏ nhôm nguyên khối giúp tản nhiệt hiệu quả hơn. Điều này không chỉ cải thiện hiệu suất trong các bài kiểm tra ngắn mà còn duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài sử dụng. Theo kết quả thử nghiệm 3D Mark, hiệu suất của iPhone 17 Pro Max chỉ giảm khoảng 20% sau 20 phút chơi game, trong khi iPhone 16 Pro Max chỉ đạt 65% hiệu suất sau cùng khoảng thời gian này.

YouTuber Dave2D, người đầu tiên công bố những kết quả này, cho biết rằng mặc dù iPhone 16 Pro Max được trang bị công nghệ làm mát thụ động, nhưng thiết kế kính không hiệu quả bằng vỏ nhôm mới. Nhôm được cho là tản nhiệt tốt hơn titan gấp 20 lần, giúp iPhone 17 Pro Max duy trì 81% công suất sau 20 phút sử dụng.

iPhone 17 Pro Max đọ sức với ASUS ROG Phone 9 Pro

Khi so sánh với ASUS ROG Phone 9 Pro - một trong những smartphone chơi game hàng đầu, iPhone 17 Pro Max đạt khoảng 5.120 điểm, chỉ kém 15% so với 5.810 điểm của ROG Phone 9 Pro. Năm ngoái, iPhone 16 Pro Max chỉ đạt 2.900 điểm cho thấy sự cải thiện đáng kể trong năm nay.

Khoảng cách giữa ASUS ROG Phone 9 Pro và iPhone 17 Pro Max là không quá nhiều ẢNH: PHONEARENA

Sự kết hợp giữa chip A19 Pro và thiết kế tản nhiệt hiệu quả khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu chúng ta có còn cần điện thoại chơi game chuyên dụng? Với việc nhiều trò chơi chuyển sang nền tảng iOS, trong khi hiệu suất của iPhone 17 Pro mang đến tính ổn định cao, chất lượng camera tốt và thời lượng pin dài, người dùng có rất ít lý do để đầu tư vào smartphone chơi game.

Tuy nhiên, smartphone chơi game vẫn có những ưu điểm như khả năng làm mát tốt hơn, phụ kiện hỗ trợ và phần cứng chuyên dụng. Vấn đề là, nhiều người có thể đồng ý rằng những tính năng này chưa đủ thuyết phục để lôi kéo họ mua một chiếc smartphone chơi game thay vì iPhone 17 Pro.

Cuối cùng, với iPhone 17 Pro, người dùng có thể kết hợp với tay cầm chơi game chuyên dụng để có trải nghiệm chơi game tốt nhất mà không phải hy sinh chất lượng camera. Apple đã trang bị cho người dùng một sản phẩm hoàn hảo với thiết kế nhôm thông minh và chip A19 Pro mạnh mẽ.