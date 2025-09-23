Sạc nhanh khắp nơi, pin iPhone và Android có 'chịu nổi nhiệt'?

Mỗi năm, các mẫu smartphone mới được giới thiệu với công nghệ sạc nhanh ngày càng tiên tiến. Trước đây, bộ sạc 30W được xem là nhanh chóng, nhưng con số này giờ đây đã tăng lên trên 100W, thậm chí một số mẫu đạt công suất 150W cho phép sạc 50% pin chỉ trong 5 phút. Ngay cả iPhone 17 Pro Max cũng mang đến khả năng sạc 40W, cho phép nạp 50% pin trong 20 phút.

iPhone 17 Pro Max mang lại khả năng sạc nhanh 40W ẢNH: REUTERS

Khi các nhà sản xuất smartphone thử nghiệm công nghệ sạc nhanh, mối lo ngại về tình trạng quá nhiệt và hỏng pin cũng gia tăng. Liệu smartphone có thể phát nổ chỉ sau một lần sạc nhanh? Có lẽ câu trả lời là không do một số lý do khác nhau.

Cách thức hoạt động của pin smartphone

Pin lithium-ion, loại pin phổ biến trong các thiết bị như iPhone và Android, có cấu tạo gồm hai lớp: lithium coban oxit và graphite. Khi sạc, các ion lithium di chuyển từ lớp graphite sang lớp lithium coban, giải phóng electron. Quá trình này tạo ra nhiệt và nếu nhiệt độ quá cao, pin có thể bị hư hại theo thời gian. Tuy nhiên, pin lithium-ion hiện nay đã được cải tiến về kích thước và hiệu suất, cho phép chúng xử lý nhiều chu kỳ sạc hơn trước khi mất khả năng.

Khi smartphone trải qua nhiều chu kỳ sạc, pin sẽ tự nhiên xuống cấp. Một trong những nguyên nhân là do dung dịch điện phân bên trong pin có thể kết tinh theo thời gian, làm giảm khả năng truyền ion. Quá trình này có thể diễn ra nhanh hơn nếu pin tiếp xúc với nhiệt độ cao, chẳng hạn như khi sử dụng sạc nhanh.

Công nghệ giảm thiểu hư hỏng pin

Trong những năm gần đây, công nghệ sạc nhanh đã được cải thiện đáng kể. Các smartphone hiện nay được trang bị hệ thống tản nhiệt hiệu quả hơn, bao gồm tấm chắn nhiệt và ống tản nhiệt giúp giảm thiểu tình trạng quá nhiệt. Ngoài ra, các tính năng quản lý dòng điện đến pin cũng được tích hợp giúp ngừng cung cấp điện khi pin đã đầy.

Hệ thống tản nhiệt trên iPhone 17 Pro ẢNH: APPLE

Các nhà sản xuất cũng đang phát triển các giao thức sạc và thiết kế pin mới nhằm tối ưu hóa quá trình sạc. Apple và Google đã giới thiệu các tính năng giúp điều chỉnh điện áp và tốc độ sạc, từ đó giảm thiểu tác động tiêu cực đến pin.

Người dùng thậm chí có thể tự kiểm tra tình trạng pin của mình thông qua các cài đặt trên điện thoại. Đối với iPhone, người dùng có thể kiểm tra dung lượng tối đa và số chu kỳ sạc trong mục Cài đặt > Pin > Tình trạng pin. Người dùng Android cũng có thể tìm thông tin tương tự, mặc dù tùy chọn có thể hạn chế hơn.

Người dùng cần lưu ý gì khi sạc nhanh?

Sạc nhanh có thể gây hại cho pin, đặc biệt nếu sử dụng trong thời gian dài với công suất cao. Tuy nhiên, điện thoại hiện đại đã được thiết kế với nhiều tính năng giúp giảm thiểu rủi ro. Mặc dù nhiều cải tiến vẫn còn mới mẻ và cần thêm thời gian để đánh giá hiệu quả lâu dài, người dùng có thể yên tâm hơn khi sử dụng sạc nhanh nếu biết cách chăm sóc pin đúng cách. Cuối cùng, tất cả pin lithium-ion đều sẽ suy giảm theo thời gian, vì vậy hãy nhớ rằng điều này là không thể tránh khỏi.