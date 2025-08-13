Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple cần học từ Samsung để nâng hiệu suất pin iPhone

Kiến Văn
Kiến Văn
13/08/2025 18:06 GMT+7

Apple gần đây bắt đầu dán nhãn năng lượng cho các mẫu iPhone, một bước đi quan trọng để người dùng dễ dàng nhận biết thông tin về số chu kỳ sạc của pin.

Điều này không chỉ giúp người dùng hiểu rõ hơn về hiệu suất pin trên iPhone mà còn tạo điều kiện cho việc so sánh với các sản phẩm của đối thủ mà không cần phải tìm kiếm thông số kỹ thuật phức tạp.

Apple nên sao chép Samsung điều này để iPhone trở nên tốt hơn - Ảnh 1.

"Sức khỏe pin" trên Galaxy S25 Ultra cao gấp đôi so với iPhone 16 Pro Max

ẢNH: PHONEARENA

Theo nhãn năng lượng, iPhone được thiết kế để duy trì 80% dung lượng pin sau 1.000 chu kỳ sạc - con số được ước tính mỗi khi người dùng sử dụng hết 100% dung lượng pin. Người dùng có thể theo dõi chu kỳ sạc và tình trạng pin trực tiếp trên thiết bị của mình.

Tuổi thọ pin iPhone thua kém Galaxy S25 Ultra

Mặc dù vậy, khi so sánh với Galaxy S25 Ultra cho thấy, pin của điện thoại đến từ công ty Hàn Quốc có khả năng chịu được 2.000 chu kỳ sạc trước khi giảm xuống dưới 80%. Điều này có nghĩa người dùng Galaxy S25 Ultra có thể tận hưởng thời gian sử dụng pin gấp đôi so với iPhone.

Để minh họa, nếu sử dụng hằng ngày và hết pin, sau khoảng 2,5 năm, pin iPhone sẽ chỉ còn dưới 80% dung lượng, trong khi pin Samsung sẽ mất đến 5 năm để xuống cấp ở mức tương ứng.

Quảng cáo khả năng bảo vệ iPhone 16 của Ceramic Shield

Thực tế cho thấy, "tuổi thọ pin" trên những chiếc iPhone của Apple vẫn đang ở mức trung bình trong ngành công nghiệp smartphone, với con số dao động từ 1.000 đến 1.200 chu kỳ sạc. Chỉ có Samsung mới cung cấp pin bền bỉ với khả năng chịu đựng 2.000 chu kỳ sạc. Để nâng cao trải nghiệm người dùng và kéo dài tuổi thọ sản phẩm, Apple cần xem xét cải thiện độ bền của pin, từ đó giúp iPhone có thể duy trì hiệu suất tốt hơn trong thời gian dài.

Khám phá thêm chủ đề

