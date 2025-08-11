Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Trải nghiệm iPhone ra sao nếu tình trạng pin dưới 80%?

Kiến Văn
Kiến Văn
11/08/2025 13:36 GMT+7

Tình trạng pin iPhone đạt đến mức dưới 80% không chỉ đơn thuần là một con số, nó có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng của người dùng.

Câu hỏi đặt ra là liệu để tình trạng pin iPhone xuống mức dưới 80% sẽ khiến trải nghiệm của người dùng bị ảnh hưởng ra sao? Dưới đây là những tác động mà người dùng có thể gặp phải khi sử dụng một chiếc iPhone có tình trạng ở mức dưới 80%.

Tình trạng pin 75% liệu có nguy hiểm cho iPhone? - Ảnh 1.

Trải nghiệm sử dụng iPhone bị ảnh hưởng nặng nề nếu để tình trạng pin xuống dưới mức 80%

ẢNH: NEXTPIX

Nhiều vấn đề khó chịu xảy ra với iPhone

Đầu tiên, khi pin giảm xuống còn 79% trở xuống, thời gian sử dụng cho mỗi lần sạc sẽ giảm đi rõ rệt. Người dùng sẽ phải sạc pin thường xuyên hơn, điều này có thể gây ra sự bất tiện trong cuộc sống hằng ngày.

Tuy nhiên, đáng lưu ý là không chỉ thời gian sử dụng bị ảnh hưởng mà hiệu suất của thiết bị cũng sẽ giảm sút. Một chiếc iPhone với pin kém chất lượng có thể hoạt động chậm chạp hơn, và nhiều người không nhận ra điều này cho đến khi họ thay pin mới và cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt.

Hơn nữa, tình trạng pin xuống cấp có thể dẫn đến việc iPhone khởi động lại bất ngờ hoặc tắt nguồn mà không có lý do. Đây là một vấn đề nghiêm trọng có thể gây ra sự gián đoạn trong công việc và cuộc sống hằng ngày. Hơn nữa, khi pin nóng lên do sử dụng, không chỉ làm giảm hiệu suất mà còn có thể gây hại cho các linh kiện bên trong của thiết bị.

Người dùng cũng có thể nhận thấy chất lượng ảnh chụp trên iPhone giảm sút, đặc biệt khi sử dụng các tính năng nâng cao của camera.

Với những điều xảy ra như trên, tình trạng pin iPhone ở mức thấp dưới mức 80% thực sự đáng để người dùng nên cân nhắc việc thay pin. Tuy nhiên, người dùng cũng nên chọn pin chính hãng và đơn vị uy tín để thay thế thay vì sử dụng các pin bên thứ ba không rõ nguồn gốc bởi điều đó có thể gây ra mối nguy hiểm trong quá trình sử dụng.

Tin liên quan

Android 15 sắp có tính năng theo dõi tình trạng pin giống iPhone

Android 15 sắp có tính năng theo dõi tình trạng pin giống iPhone

Người dùng Android từ trước đến nay vốn không có khả năng theo dõi tình trạng sức khỏe pin của điện thoại.

Khám phá thêm chủ đề

tình trạng pin trải nghiệm Apple pin chính hãng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận