Công nghệ Tin tức công nghệ

Nguyên nhân khiến khung nhôm iPhone 17 Pro dễ bong tróc

Kiến Văn
Kiến Văn
25/09/2025 09:26 GMT+7

Ngay sau khi đến tay người dùng, iPhone 17 Pro đã lập tức vướng phải một làn sóng tranh cãi mang tên "scratchgate".

Người dùng và các nhà đánh giá nhanh chóng phát hiện ra rằng khung nhôm anodized mới của iPhone 17 Pro dễ bị trầy xước một cách đáng ngạc nhiên. Vì vậy, iFixit đã tiến hành tháo rời sản phẩm để tìm ra nguyên nhân gây ra các vết xước này.

iFixit chỉ ra 'tử huyệt' khiến khung nhôm iPhone 17 Pro dễ bong tróc - Ảnh 1.

iFixit đã thực hiện màn tháo dỡ iPhone 17 Pro

ẢNH: iFIXIT

iFixit cho biết, nguyên nhân chính được cho là bắt nguồn của việc chuyển đổi vật liệu từ titan sang nhôm rèn nhiệt, sau đó được anod hóa để tạo ra lớp phủ màu sắc. Theo iFixit và nhà khoa học vật liệu David Niebuhr, anod hóa là một quá trình ăn mòn bề mặt kim loại nhằm tạo ra lớp oxit bảo vệ, đồng thời nhuộm màu cho nó. Tuy nhiên, lớp anod hóa này lại khá giòn, dễ bị bong ra ở các cạnh sắc, đặc biệt là xung quanh phần lồi của camera.

Mặc dù các vật dụng hằng ngày như đồng xu hay chìa khóa không thể làm trầy xước lớp anod hóa ở mặt sau của điện thoại, nhưng lớp này có thể bong ra ở các cạnh sắc nét của camera và để lộ lớp nhôm thô bên dưới.

iFixit chỉ ra 'tử huyệt' khiến khung nhôm iPhone 17 Pro dễ bong tróc - Ảnh 2.

Lớp phủ anodized của iPhone 17 Pro bong ra để lộ lớp nhôm sáng bóng bên dưới

Ảnh: iFixit

Vấn đề không chỉ ở vật liệu tạo iPhone 17 Pro

iFixit cũng chỉ ra rằng vấn đề không chỉ nằm ở lựa chọn kim loại của Apple mà bắt nguồn từ hình dạng của iPhone. Các góc sắc nhọn của cụm camera lồi tạo ra bề mặt kém cho quá trình anod hóa, khiến lớp oxit dễ vỡ và sứt mẻ. Nếu Apple làm lớp anod hóa dày hơn, có thể dẫn đến tình trạng bong tróc nghiêm trọng hơn do giới hạn vật lý.

David Neibuhr cho biết: "Apple có thể ngăn chặn điều này bằng cách tạo ra đường cong dần dần và tránh góc quá gấp". Nếu không được bảo vệ bằng ốp lưng, camera của iPhone 17 Pro gần như chắc chắn sẽ bị hư hỏng đáng kể trong quá trình sử dụng hằng ngày.

iFixit chỉ ra 'tử huyệt' khiến khung nhôm iPhone 17 Pro dễ bong tróc - Ảnh 3.

Phần rìa của phần lồi camera bị bong tróc nghiêm trọng so với bề mặt

Ảnh: iFixit

Về mặt khả năng sửa chữa, iFixit đã khen ngợi Apple vì đã giới thiệu pin vặn vít giúp việc thay thế trở nên an toàn và đơn giản hơn cho người dùng. Tuy nhiên, hầu hết các sửa chữa khác vẫn yêu cầu tháo màn hình, điều mà Apple đã cố gắng tránh trong chiếc iPhone Air thân thiện với việc sửa chữa nhất của mình.

Thiết kế iPhone 18 Pro sẽ khiến nhiều người trì hoãn mua iPhone 17 Pro?

Thiết kế iPhone 18 Pro sẽ khiến nhiều người trì hoãn mua iPhone 17 Pro?

Không lâu sau khi Apple ra mắt dòng iPhone 17, người dùng đã bắt đầu đón nhận những tin đồn về iPhone 18 Pro.

