Thiết kế iPhone 18 Pro sẽ khiến nhiều người trì hoãn mua iPhone 17 Pro?

iPhone 18 Pro mà Apple dự kiến ra mắt năm sau sẽ mang đến một thiết kế ấn tượng nhất từ trước đến nay đối với người hâm mộ iPhone, nếu thông tin rò rỉ từ chuyên gia Digital Chat Station là chính xác.

Thiết kế "bán trong suốt" sẽ khiến người hâm mộ hứng thú với iPhone 18 Pro? ẢNH: GIZMOCHINA

Theo nguồn tin này, mặc dù thiết kế tổng thể của iPhone 18 Pro vẫn giữ nguyên so với iPhone 17 Pro, mặt lưng của sản phẩm mới được cho là sẽ có lớp kính “bán trong suốt”. Điều này có nghĩa là người dùng có thể nhìn thấy vòng sạc MagSafe hình chữ nhật bên dưới lớp kính.

Ngôn ngữ thiết kế chính vẫn được giữ nguyên trên iPhone 18 Pro?

Ngoài ra, iPhone 18 Pro có thể sẽ tiếp tục sử dụng thanh camera mà Apple gọi là “plateau”, tương tự như trên iPhone 17 Pro. Cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dự kiến sẽ giữ nguyên kích thước màn hình 6,3 inch và 6,9 inch tương ứng với các mẫu iPhone 17 Pro hiện tại.

Một điểm đáng chú ý khác là nguồn tin đề cập đến việc Apple sẽ sử dụng tấm tản nhiệt “thép không gỉ” cho hệ thống làm mát buồng hơi, tuy nhiên tính năng này vẫn chưa được xác nhận do chưa có thông tin về vật liệu được sử dụng trong hệ thống tản nhiệt của iPhone 17 Pro.

Vẫn còn hơn một năm nữa mới đến ngày ra mắt iPhone 18, vì vậy người hâm mộ nên thận trọng với những tin đồn này. Nếu thông tin trên là chính xác, việc Apple cho ra mắt một chiếc điện thoại với thiết kế trong suốt sẽ là điều thú vị, vốn trước đây chỉ thấy ở các sản phẩm của Nothing Phone. Nếu Apple áp dụng thiết kế mới, có thể sẽ mở ra xu hướng mới cho các mẫu điện thoại Android trong năm tới.