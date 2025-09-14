Sức nóng iPhone 17 chưa nguội, tin đồn về iPhone 18 đã xuất hiện

Theo MacRumors, dù dòng iPhone 17 chỉ mới được trình làng, nhưng đã có nhiều thông tin rò rỉ đầu tiên về thế hệ iPhone 18 bắt đầu xuất hiện. Theo một chuyên gia rò rỉ (leaker) uy tín, Apple sẽ thu nhỏ Dynamic Island vào năm sau, nhưng công nghệ Face ID dưới màn hình được mong đợi từ lâu sẽ một lần nữa 'lỡ hẹn'.

iPhone 18 lại lỡ hẹn với Face ID dưới màn hình

Chỉ vài ngày sau khi iPhone 17 được công bố, sự chú ý của giới công nghệ đã bắt đầu đổ dồn về thế hệ kế nhiệm. Mới đây, tài khoản Instant Digital trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) đã đăng tải những dự đoán đầu tiên về dòng iPhone 18, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026.

iPhone 17 chưa hết nóng, iPhone 18 đã râm ran tin đồn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MACRUMORS

Theo nguồn tin, cả ba mẫu iPhone 18, 18 Pro và 18 Pro Max sẽ được trang bị cụm Dynamic Island với kích thước nhỏ gọn hơn so với hiện tại. Tin đồn này từng xuất hiện với iPhone 17 nhưng đã không thành sự thật. Giờ đây, nó được cho là một bước đệm cần thiết để Apple tiến tới mục tiêu ra mắt một chiếc iPhone toàn kính trong tương lai.

Tuy nhiên, tin vui lại đi kèm với một tin tức không đáng mong đợi. Công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình, vốn được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên iPhone 16, rồi iPhone 17 và bây giờ là iPhone 18, được cho là sẽ tiếp tục bị trì hoãn. Nếu rò rỉ này chính xác, người dùng sẽ phải chờ đến thế hệ iPhone 19 Pro (dự kiến năm 2027) hoặc muộn hơn để được trải nghiệm một chiếc iPhone không còn 'viên thuốc'. Vòng lặp trì hoãn quen thuộc lại tiếp tục.

Tài khoản này cũng khẳng định iPhone 18 sẽ không có camera trước ẩn dưới màn hình. Thay vào đó, máy vẫn sẽ có một lỗ đục camera nhìn thấy được bên trong Dynamic Island.

Instant Digital từ lâu nổi tiếng là một tài khoản uy tín trong cộng đồng công nghệ với 1,5 triệu người theo dõi. Nguồn tin này từng đưa ra nhiều dự đoán chính xác như việc iPhone 17 Pro có tản nhiệt buồng hơi, iPhone 14 có màu vàng hay dây đeo Titan mới cho Apple Watch Ultra 2. Tuy nhiên, leaker này cũng có những lần đoán sai, vì vậy các thông tin trên vẫn cần được xem xét cẩn trọng.