Công nghệ Tin tức công nghệ

Các mẫu iPhone cũ lên đời iPhone 17 sẽ bù bao nhiêu?

Thành Luân
Thành Luân
14/09/2025 11:41 GMT+7

Nếu đang sở hữu một chiếc iPhone 16, người dùng chỉ cần bù thêm khoảng bao nhiêu tiền để sở hữu chiếc iPhone 17 mới nhất.

Để giúp người dùng dễ dàng tính toán, hệ thống bán lẻ Minh Tuấn Mobile đã triển khai công cụ tra cứu trực tuyến tại địa chỉ mtm.onl/iphone-17-thu-cu-doi-moi. Đây là nền tảng cho phép người dùng nhập dòng iPhone hiện tại của mình - từ các mẫu cũ như iPhone X, iPhone 11, 12, 13… cho đến thế hệ gần nhất là iPhone 16 - để biết được mức chênh lệch cần chi trả khi lên đời iPhone 17.

Các mẫu iPhone cũ lên đời iPhone 17 sẽ bù bao nhiêu? - Ảnh 1.

Bảng dự toán giá thu của iPhone cũ khi lên đời iPhone mới

Ảnh: chụp màn hình

Theo bảng dự toán công khai, người dùng iPhone 16 có thể chỉ cần bù thêm khoảng 8,5 triệu đồng để sở hữu iPhone 17. Cụ thể, trường hợp đang dùng iPhone 16 Pro Max, số tiền bù thêm khoảng 13,6 triệu đồng để đổi sang iPhone 17 Pro Max cùng dung lượng 256 GB. Mức chênh lệch này được đánh giá là hợp lý khi so với giá bán lẻ và những nâng cấp đáng kể của dòng iPhone mới.

Chính sách Thu cũ - Đổi mới vốn đã quen thuộc với thị trường di động trong nhiều năm qua, và tại Việt Nam, Minh Tuấn Mobile là một trong những hệ thống triển khai sớm, với quy trình định giá công khai và minh bạch dưới sự chứng kiến của khách hàng. Ngoài ra, người dùng tham gia chương trình này vẫn có thể nhận các ưu đãi đang áp dụng cho khách đặt trước iPhone 17 và iPhone Air.

Ngoài ra, khi tham gia chương trình Thu cũ - Đổi mới, người dùng vẫn sẽ nhận được trọn bộ ưu đãi và quà tặng trị giá lên tới 4 triệu đồng mà hệ thống đang áp dụng cho khách hàng đặt hàng sớm iPhone 17 và iPhone Air. Đặc biệt, hệ thống còn áp dụng chính sách “Trả góp 3 Không”, nghĩa là khách hàng có thể sở hữu iPhone 17 mà không cần trả trước, không chịu lãi suất và cũng không phát sinh bất kỳ chi phí nào khác.

Đặc biệt, toàn bộ quy trình thẩm định và định giá máy cũ đều được thực hiện trực tiếp tại cửa hàng, dưới sự chứng kiến của khách hàng. Nhờ đó, người dùng có thể yên tâm rằng mức hỗ trợ thu cũ - bù tiền luôn minh bạch, công khai và phản ánh đúng giá trị thực tế của thiết bị. Trường hợp máy đạt tiêu chuẩn gần như mới (tình trạng 99%), khách hàng sẽ được áp dụng đúng mức giá cam kết đã công bố trên website.

iPhone 17 đánh bại Galaxy S25 bằng chính sở trường của Samsung

iPhone 17 đánh bại Galaxy S25 bằng chính sở trường của Samsung

Ngay cả mẫu iPhone 17 rẻ nhất cũng có thứ mà nhà vô địch về công nghệ màn hình smartphone như Samsung không có.

