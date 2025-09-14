Các mẫu iPhone cũ lên đời iPhone 17 sẽ bù bao nhiêu?

Để giúp người dùng dễ dàng tính toán, hệ thống bán lẻ Minh Tuấn Mobile đã triển khai công cụ tra cứu trực tuyến tại địa chỉ mtm.onl/iphone-17-thu-cu-doi-moi. Đây là nền tảng cho phép người dùng nhập dòng iPhone hiện tại của mình - từ các mẫu cũ như iPhone X, iPhone 11, 12, 13… cho đến thế hệ gần nhất là iPhone 16 - để biết được mức chênh lệch cần chi trả khi lên đời iPhone 17.

Bảng dự toán giá thu của iPhone cũ khi lên đời iPhone mới Ảnh: chụp màn hình



Theo bảng dự toán công khai, người dùng iPhone 16 có thể chỉ cần bù thêm khoảng 8,5 triệu đồng để sở hữu iPhone 17. Cụ thể, trường hợp đang dùng iPhone 16 Pro Max, số tiền bù thêm khoảng 13,6 triệu đồng để đổi sang iPhone 17 Pro Max cùng dung lượng 256 GB. Mức chênh lệch này được đánh giá là hợp lý khi so với giá bán lẻ và những nâng cấp đáng kể của dòng iPhone mới.

Chính sách Thu cũ - Đổi mới vốn đã quen thuộc với thị trường di động trong nhiều năm qua, và tại Việt Nam, Minh Tuấn Mobile là một trong những hệ thống triển khai sớm, với quy trình định giá công khai và minh bạch dưới sự chứng kiến của khách hàng. Ngoài ra, người dùng tham gia chương trình này vẫn có thể nhận các ưu đãi đang áp dụng cho khách đặt trước iPhone 17 và iPhone Air.

Ngoài ra, khi tham gia chương trình Thu cũ - Đổi mới, người dùng vẫn sẽ nhận được trọn bộ ưu đãi và quà tặng trị giá lên tới 4 triệu đồng mà hệ thống đang áp dụng cho khách hàng đặt hàng sớm iPhone 17 và iPhone Air. Đặc biệt, hệ thống còn áp dụng chính sách “Trả góp 3 Không”, nghĩa là khách hàng có thể sở hữu iPhone 17 mà không cần trả trước, không chịu lãi suất và cũng không phát sinh bất kỳ chi phí nào khác.

Đặc biệt, toàn bộ quy trình thẩm định và định giá máy cũ đều được thực hiện trực tiếp tại cửa hàng, dưới sự chứng kiến của khách hàng. Nhờ đó, người dùng có thể yên tâm rằng mức hỗ trợ thu cũ - bù tiền luôn minh bạch, công khai và phản ánh đúng giá trị thực tế của thiết bị. Trường hợp máy đạt tiêu chuẩn gần như mới (tình trạng 99%), khách hàng sẽ được áp dụng đúng mức giá cam kết đã công bố trên website.