Nên mua iPhone 17 hay tiếp tục chờ đợi iPhone 18?

Vấn đề là có cần thiết để nâng cấp lên iPhone 17 hay chưa, đặc biệt khi có nhiều thông tin về các sản phẩm iPhone 18 và cả iPhone gập mà Apple dự kiến ra mắt vào năm sau.

iPhone 17 sẽ chính thức lên kệ tại Việt Nam từ 19.9 với giá khởi điểm 24,999 triệu đồng ẢNH: REUTERS

Những chi tiết về iPhone gập

Theo các nguồn tin, Apple đang phát triển một chiếc iPhone có thể gập lại đầu tiên dự kiến ra mắt vào mùa thu năm 2026 với tên gọi tạm thời là iPhone Fold. Chiếc điện thoại này được cho là sẽ có màn hình ngoài 5,5 inch và màn hình trong 7,8 inch, cùng với công nghệ camera ẩn dưới màn hình. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng sản phẩm thế hệ đầu tiên thường gặp nhiều vấn đề và có thể không phải là lựa chọn tốt nếu họ có ý định giữ thiết bị lâu dài.

Cải tiến trên iPhone 18 Pro

Dự kiến, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ ra mắt vào tháng 9.2026 với nhiều nâng cấp đáng chú ý như camera tele bổ sung, chip nhanh hơn và hệ thống Face ID dưới màn hình. Apple có thể loại bỏ hoàn toàn phần cảm biến trên mặt trước, từ đó tạo ra một màn hình lớn hơn. Ngoài ra, hệ thống camera cũng sẽ được cải tiến với khẩu độ thay đổi giúp nâng cao chất lượng hình ảnh.

Apple sẽ chia lịch phát hành dòng iPhone 18 thành hai đợt? ẢNH: THE VERGE

Chiến lược ra mắt mới

Một trong những thay đổi đáng chú ý là Apple có thể áp dụng chiến lược ra mắt chia nhỏ, với mẫu iPhone 18 cơ bản dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027. Điều này cho phép công ty tạo sự khác biệt giữa các mẫu cao cấp và cơ bản, đồng thời giúp người dùng có thêm thời gian để sử dụng mẫu máy hiện tại.

Có nên mua iPhone 17?

Cuối cùng, câu hỏi quan trọng nhất là liệu người dùng có thực sự cần một chiếc iPhone 17 hay không. Nếu đang sử dụng một chiếc iPhone cũ và gặp phải các vấn đề như hiệu suất kém hoặc thời lượng pin giảm sút, việc nâng cấp có thể là cần thiết. Tuy nhiên, nếu thiết bị vẫn hoạt động tốt, việc chờ đợi có thể mang lại nhiều cải tiến hơn trong tương lai.