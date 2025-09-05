Apple đặt kỳ vọng lớn cho doanh số iPhone Fold

Dự kiến ra mắt lần đầu tiên vào năm sau, chiếc iPhone màn hình gập không chỉ khiến Apple mà cộng đồng công nghệ cũng đang nóng lòng chờ đợi. Điều này được thể hiện rõ với Apple khi công ty đã nâng cao dự báo doanh số cho mẫu sản phẩm mang tính cách mạng này.

iPhone Fold là mẫu smartphone đang được người tiêu dùng chờ đợi ẢNH: APPLEINSIDER

Mặc dù một số chuyên gia cho rằng Apple đã đến muộn trong thị trường smartphone gập, Apple vẫn tỏ ra lạc quan về sản phẩm này. Cụ thể, chuyên gia phân tích Ming-chi Kuo cho biết Apple đã điều chỉnh ước tính doanh số iPhone màn hình gập (tên tạm gọi iPhone Fold) để trở thành mẫu iPhone bán chạy thứ hai hoặc thứ ba của thương hiệu. Các con số cụ thể như sau:

Năm 2026: Tăng từ 6 - 8 triệu máy lên 8 - 10 triệu máy.

Năm 2027: Tăng từ 10 - 15 triệu máy lên 20 - 25 triệu máy.

Lý do Apple tự tin với doanh số iPhone Fold

Sự điều chỉnh này cho thấy Apple kỳ vọng doanh số iPhone Fold sẽ cao gấp đôi do nhu cầu từ khách hàng cao cấp. Nếu đạt được doanh số 10 triệu chiếc vào năm 2026, iPhone Fold được coi là thành công lớn, ngay cả trong phân khúc smartphone gập vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Đặc biệt hơn, Apple kỳ vọng doanh số 25 triệu iPhone Fold bán ra vào năm 2027, cho thấy công ty tin rằng thị trường đã sẵn sàng đón nhận smartphone màn hình gập như một xu hướng chủ đạo. Công ty đang đặt cược sản phẩm sẽ giúp "hồi sinh" thị trường này.

Trước khi iPhone Fold ra mắt, Apple sẽ dựa vào doanh số iPhone 17 series ẢNH: PHONEARENA

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất với iPhone Fold vẫn là giá cả. Các thiết bị màn hình gập hiện tại thường có giá cao hơn nhiều so với smartphone truyền thống và Apple không nổi tiếng với mức giá phải chăng. Các đối thủ cạnh tranh trong phân khúc này cũng có mức giá trên 2.000 EUR.

Dù vậy, sự quan tâm từ người tiêu dùng vẫn đang gia tăng. Nếu Apple có thể mang đến một thiết kế hấp dẫn, độ bền cao và hệ sinh thái đặc trưng của thương hiệu, nhiều người sẽ sẵn sàng đầu tư vào sản phẩm mới này.

iPhone Fold dự kiến sẽ là một phần của dòng iPhone 18, với thiết kế siêu mỏng lấy cảm hứng từ iPhone 17 Air. Đây chắc chắn sẽ là một trong những sản phẩm được bàn tán nhiều nhất trong thập kỷ tới.