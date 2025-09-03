Tỉ phú Bill Gates chỉ ra lý do kỷ nguyên smartphone sắp kết thúc

Theo Bill Gates, sự chuyển mình này không chỉ định hình lại công nghệ mà còn mang lại khả năng truy cập nhanh hơn, ít bị phân tâm hơn và mở ra nhiều cơ hội mới cho các nhà phát triển, sinh viên và doanh nghiệp trên toàn cầu.

Smartphone sẽ sớm phải nhường chỗ cho những thiết bị đeo được hỗ trợ bởi AI ẢNH: REUTERS

Bất chấp vai trò của smartphone đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày, từ mua sắm trực tuyến đến gọi video, Bill Gates tin rằng sự thống trị của chúng đang dần lùi lại. Ông hình dung một thiết bị mới không chỉ đơn thuần là một màn hình mà còn là một công nghệ đeo được, tự nhiên và trực quan, như một phần mở rộng của cơ thể con người.

Vị tỉ phú này mô tả một tương lai nơi người dùng không còn phải mang theo những chiếc điện thoại cồng kềnh. Thay vào đó, các lệnh sẽ được thực hiện thông qua giọng nói, cử chỉ hoặc thậm chí là suy nghĩ, với sự hỗ trợ tức thì từ AI (trí tuệ nhân tạo). Mục tiêu không chỉ là tiện lợi mà còn giúp giải phóng con người khỏi việc phải liên tục gõ và cuộn.

Sự thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến những người yêu thích công nghệ mà còn tác động đến mọi người trong hệ sinh thái công nghệ. Các nhà phát triển sẽ có cơ hội xây dựng ứng dụng trên nền tảng mới, sinh viên có thể tham gia vào ngành công nghiệp mới nổi, trong khi các công ty công nghệ có thể dẫn đầu trong lĩnh vực phần cứng và AI. Người dùng sẽ được trải nghiệm cách kết nối đơn giản hơn để không còn phải dán mắt vào màn hình.

Tỉ phú Bill Gates nhấn mạnh rằng công nghệ mới này sẽ mang lại nhiều lợi ích, bao gồm truy cập nhanh hơn, công cụ thông minh và cuộc sống liền mạch hơn. Thiết bị đeo và công nghệ 3D sẽ không còn phụ thuộc vào màn hình truyền thống mà tích hợp trực tiếp vào cuộc sống hằng ngày.

Nếu thành công, công nghệ này có thể thay thế smartphone vào năm 2030, tương tự như cách smartphone đã thay thế điện thoại cố định. Bill Gates không chỉ đưa ra dự đoán mà còn khuyến khích các nhà phát triển chuẩn bị cho sự chuyển mình này bằng cách khám phá các công nghệ mới.

Cuối cùng, Bill Gates khẳng định rằng trong 20 năm tới, chúng ta sẽ chứng kiến sự ra đời của một thiết bị mà hiện tại vẫn chưa được hình dung trọn vẹn. Đây là thời điểm để các nhà phát triển, sinh viên và những người đam mê công nghệ nâng cao kỹ năng của mình nếu không muốn bị bỏ lại phía sau trong cuộc cách mạng công nghệ tiếp theo.