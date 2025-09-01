Alibaba tuyên chiến Nvidia, tự làm chip AI

Từ lâu, Alibaba là một trong những khách hàng lớn nhất của Nvidia. Tuy nhiên trong cuộc chiến công nghệ kéo dài, công ty của tỉ phú Jack Ma đã chuyển từ đối tác sang đối đầu khi công bố tham vọng thiết kế chip.



Các chuyên gia nhận định còn lâu Trung Quốc mới có thể bắt kịp công nghệ làm chip tiên tiến của Mỹ do cấm vận. Tuy nhiên, họ đang tìm cách thay thế những dòng chip đầu bảng của Nvidia. Hồi tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép Nvidia được tiếp tục xuất khẩu H20 sang Trung Quốc. Nhưng ngay sau đó, Bắc Kinh yêu cầu các công ty trong nước ngưng nhập thêm do lo ngại rủi ro.

Để lấp đầy khoảng trống Nvidia để lại, các công ty trong nước của Trung Quốc liên tục công bố đột phá mới về chip tự sản xuất. Alibaba cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Các nguồn tin thân cận của WSJ cho biết hãng này đang phát triển một chip thế hệ mới, dành riêng cho các ứng dụng AI. CNBC cũng xác nhận thông tin, cho biết chip AI của Alibaba sẽ dùng cho mục đích suy luận, tức là vận hành các ứng dụng AI thực tế thay vì đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn.

Điều đặc biệt, con chip này sẽ được sản xuất bởi một đối tác trong nước. Trước đây chip của Alibaba thường do TSMC sản xuất. Trước đó Mỹ đã nhiều lần ngăn cản TSMC sản xuất chip AI cho các đối tác từ Trung Quốc Đại lục.

Thách thức của Alibaba

Theo các chuyên gia, việc Alibaba mở rộng hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn là phù hợp. Tuy nhiên, hãng sẽ phải đối mặt nhiều thách thức. Đầu tiên, các đối tác sản xuất trong nước vẫn sử dụng máy móc nhập khẩu cũ, trong khi thiết bị nội địa chưa đáp ứng yêu cầu của các thiết kế tiên tiến. Việc Mỹ cấm vận cũng khiến các nhà sản xuất gặp khó trong việc tăng năng suất, dẫn đến việc không thể đảm bảo đủ nguồn cung cho thị trường.

Một tòa nhà của Alibaba ở Nam Kinh, Trung Quốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để khắc phục khó khăn này, MetaX đang tìm cách cải tiến công nghệ cũ để sản xuất chip thế hệ mới. Một trong những phương pháp đang được áp dụng rộng rãi là kết hợp hai con chip nhỏ hơn để bù đắp hiệu năng.

Thách thức thứ hai của Alibaba đến từ chính đối thủ trong nước - Huawei. Mới đây, công ty của ông Nhậm Chính Phi từng tuyên bố làm chủ hoàn toàn chip thế hệ mới mà không cần Mỹ. Đứng trên phương diện quốc gia, việc Huawei tự chủ sản xuất chip là tin tốt. Nhưng về phương diện kinh doanh, đây là đối thủ lớn của Alibaba.

Huawei là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Alibaba trong lĩnh vực dịch vụ đám mây. Hãng cũng đang có nhiều lợi thế dẫn đầu trong việc sản xuất chip. Theo WSJ, các công ty điện máy tư nhân Trung Quốc, trong đó có Alibaba thậm chí hạn chế đặt hàng chip Huawei, phản đối đề xuất về việc giúp đỡ công ty của ông Nhậm Chính Phi lớn mạnh. Đây cũng là một trong những lý do Alibaba quyết định tự chủ con chip cho AI.

Tuy nhiên, Alibaba cũng có một số lợi thế nhất định. Tại Trung Quốc, vị trí số một của Huawei đang gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều kỹ sư đã quen làm việc trên các phần mềm đi kèm của Nvidia cho biết thiết kế của Huawei không tương thích với những "ngôn ngữ lập trình quốc tế", trong khi chip của Alibaba sẽ tương thích. Đồng nghĩa các kỹ sư có thể tái sử dụng các chương trình đã viết cho chip Nvidia.