Tỉ phú Jack Ma tái xuất, có bài phát biểu hiếm hoi tại Ant Group

Tờ South China Morning Post đưa tin tỉ phú Jack Ma, người sáng lập tập đoàn Alibaba (Trung Quốc), đã có bài phát biểu hiếm hoi tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ant Group, tập đoàn công nghệ tài chính (fintech) liên kết của Alibaba.

Buổi lễ diễn ra vào ngày 8.12 và ông Jack Ma được nhìn thấy ngồi giữa Chủ tịch Ant Tỉnh Hiền Đống (Eric Jing) và đồng sáng lập Alibaba Bành Lôi (Peng Lei).

Tỉ phú Jack Ma tại một hội nghị ở Thượng Hải năm 2018 ẢNH: REUTERS

Đây là lần đầu tiên ông Jack Ma phát biểu tại Ant Group từ khi tập đoàn rút lại vụ IPO tại Hồng Kông và Thượng Hải vào tháng 11.2020. Ông Jack Ma là một trong những người sáng lập Ant Group.

Trong bài phát biểu ngắn, ông Jack Ma chúc mừng những thành tựu của tập đoàn. Dù đã rời khỏi các chức vụ của tập đoàn và sống kín tiếng trong những năm gần đây, vị tỉ phú vẫn được coi là lãnh đạo tinh thần của đế chế mà ông đã tạo ra.

"Hai mươi năm trước, internet mới chỉ bắt đầu và thế hệ của tôi may mắn nắm được cơ hội do nó mang lại. Từ quan điểm hiện nay, những thay đổi do trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại trong 20 năm tới sẽ vượt xa trí tưởng tượng của mọi người và AI sẽ mang lại một thời đại lớn hơn", ông Jack Ma nói.

Vị tỉ phú cho rằng AI sẽ thay đổi mọi thứ nhưng không đồng nghĩa nó có thể quyết định mọi thứ. "Công nghệ quan trọng nhưng sự thật để quyết định thành công hay thất bại là liệu chúng ta có thể tạo ra những điều thật sự giá trị và độc nhất trong thời đại tới", ông nói.

Bài phát biểu được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ant Group thông báo ông Eric Jing sẽ nhường lại vị trí Tổng giám đốc (CEO) cho Tổng giám đốc tài chính Cyril Han từ tháng 3.2025 để tập trung cho vai trò chủ tịch.

Nhà chức trách Trung Quốc đột ngột cho dừng vụ IPO của Ant vào tháng 11.2020 và ra lệnh tập đoàn cải tổ toàn diện mô hình kinh doanh để tuân thủ các quy định tài chính. Trong vài năm qua, Ant Group đã tái cơ cấu bộ máy và đang trông cậy vào đột phá về công nghệ và AI nhằm khôi phục tăng trưởng lợi nhuận, theo Bloomberg. Lợi nhuận của Ant Group tăng gần 193% vào quý kết thúc hồi tháng 6, đảo ngược mức suy giảm kéo dài cả năm.