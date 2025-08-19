Apple sẽ không ra mắt iPhone 18 vào năm sau

Theo Tom’s Guide, báo cáo từ chuỗi cung ứng của Apple tiết lộ một sự thay đổi chấn động trong chiến lược ra mắt sản phẩm. Kể từ thế hệ iPhone 18, người dùng có thể sẽ không còn thấy phiên bản iPhone tiêu chuẩn ra mắt vào tháng 9 quen thuộc, nhường sân khấu cho các mẫu cao cấp và một chiếc iPhone gập được mong chờ.

Các mẫu iPhone 'thường' sẽ không còn ra mắt vào mùa thu hằng năm?

Trong nhiều năm qua, tháng 9 luôn là thời điểm vàng của Apple khi hãng tung ra đồng loạt các mẫu iPhone mới. Tuy nhiên, truyền thống này có thể sẽ sớm chấm dứt. Theo nguồn tin từ ETNews, dòng iPhone 17 ra mắt vào tháng tới có thể là lần cuối cùng Apple tuân theo lịch trình quen thuộc này.

Hai mẫu iPhone mới dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Cụ thể, sự kiện ra mắt iPhone 17 vào tháng 9.2025 vẫn sẽ diễn ra như thường lệ. Nhưng một cuộc cải tổ lớn được cho là sẽ bắt đầu từ năm 2026. Sự kiện tháng 9 năm sau sẽ đặc biệt với sự xuất hiện của chiếc iPhone Fold đầu tiên, nhưng lại hoàn toàn vắng bóng mẫu iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn. Thay vào đó, mẫu máy này sẽ bị 'dời lịch' sang mùa xuân năm 2027, ra mắt cùng với phiên bản giá rẻ hơn là iPhone 18e.

Nếu thông tin này chính xác, Apple đang định hình lại hoàn toàn chiến lược của hãng. Thay vì sự kiện lớn duy nhất, người dùng sẽ có hai đợt ra mắt sản phẩm iPhone mỗi năm:

Sự kiện mùa thu (tháng 9) : Dành riêng cho các thiết bị cao cấp nhất, gồm các phiên bản Pro, Pro Max và siêu phẩm như iPhone Fold.

: Dành riêng cho các thiết bị cao cấp nhất, gồm các phiên bản Pro, Pro Max và siêu phẩm như iPhone Fold. Sự kiện mùa xuân: Tập trung vào các mẫu máy dễ tiếp cận hơn như phiên bản 'e' và phiên bản tiêu chuẩn.

Thực tế, Apple dường như đã ngầm đặt nền móng cho sự thay đổi này. Việc ra mắt iPhone 16e vào đầu năm nay và tin đồn về việc iPhone 17 Air (một phiên bản mỏng hơn, đắt hơn) sẽ thay thế iPhone 16 Plus vào mùa thu này chính là những mảnh ghép đầu tiên cho thấy một chiến lược phân cấp rõ ràng hơn.

Lịch trình mới phụ thuộc vào hai sản phẩm đột phá chưa được công bố. Đầu tiên là iPhone 17 Air, được kỳ vọng sẽ trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay. Để đạt được độ mỏng ấn tượng, máy có thể sẽ phải hy sinh một camera và một phần dung lượng pin, nhưng hứa hẹn sẽ là một kiệt tác về kỹ thuật.

Ngôi sao còn lại là iPhone Fold, chiếc điện thoại gập đã được đồn đại từ lâu. Sản phẩm được cho là có thiết kế gập dạng quyển sách tương tự đối thủ từ Samsung, nhưng sẽ mang đậm dấu ấn tinh tế của Apple với màn hình và thời lượng pin được tối ưu.

Trước mắt, chúng ta chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến sự kiện ra mắt dòng iPhone 17. Những thay đổi chấn động này có thể chưa diễn ra ngay, nhưng chúng đang báo hiệu một tương lai vô cùng khó đoán và thú vị cho người hâm mộ 'táo khuyết'.