iPhone 17 giá rẻ 'áp đảo' bản Pro, Apple gấp rút tăng sản xuất

Theo The Information, diễn biến này cho thấy nhiều người tiêu dùng đã chọn iPhone 17 giá rẻ hơn, với mức giá khởi điểm 799 USD (24,99 triệu đồng tại Việt Nam), thay vì các mẫu iPhone 17 Pro cao cấp có giá từ 1.099 USD (34,99 triệu đồng tại Việt Nam), vốn thường được trang bị vật liệu, camera, bộ xử lý và màn hình cao cấp hơn.

iPhone 17 cơ bản mang đến nhiều nâng cấp giá trị so với tiền nhiệm nhưng vẫn giữ nguyên giá bán ẢNH: REUTERS

Báo cáo chỉ ra rằng, trong tuần đầu tiên mở bán, Apple đã yêu cầu hai nhà sản xuất iPhone chính là Foxconn và Luxshare Precision, tăng sản lượng hằng ngày của iPhone 17 tiêu chuẩn. Mặc dù vậy, nhà sản xuất iPhone vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề.

Lý do khiến iPhone 17 cơ bản 'hút khách'

Với hy vọng phục hồi tăng trưởng cho sản phẩm chủ lực này sau nhiều năm doanh số bán hàng ảm đạm, Apple đang đặt cược vào dòng iPhone mới nhất của mình, bao gồm cả mẫu iPhone Air siêu mỏng. Trong bối cảnh các mẫu máy mới chỉ mang đến những cải tiến gia tăng, người tiêu dùng hiện ít muốn nâng cấp điện thoại hơn.

Khác với các mẫu có giá cao hơn, mẫu iPhone 17 cơ bản mang đến nhiều nâng cấp giá trị so với phiên bản tiền nhiệm, gồm màn hình và camera. Bên cạnh đó, mặc dù có giá khởi điểm giữ nguyên, Apple đã tăng không gian bộ nhớ trong khởi điểm lên 256 GB, thay vì 128 GB như iPhone 16.

Đập hộp iPhone 17 Pro Max màu cam hot nhất hiện nay: Giá 45 triệu có xứng đáng?

Đáng chú ý, iPhone 17 là mẫu iPhone cơ bản đầu tiên có màn hình ProMotion 120 Hz, vốn trước đây chỉ có trên các mẫu Pro, điều này giúp sản phẩm thu hẹp khoảng cách với các phiên bản giá cao hơn của Apple.

Sự thay đổi này cho thấy ngay cả Apple, vốn nổi tiếng với việc thúc đẩy khách hàng sử dụng các thiết bị có lợi nhuận cao nhất, cũng đang phải đối mặt với nhu cầu nhạy cảm hơn về giá. Điều này đặt ra câu hỏi về việc liệu Apple có tiếp tục duy trì đà tăng trưởng đối với các mẫu cao cấp hay không. Giới phân tích cảnh báo doanh số mẫu máy giá rẻ hơn có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của Apple, mặc dù chúng giúp công ty bảo vệ thị phần.