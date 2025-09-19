Sắp có iPhone Air và iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới

Là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam mở hộp thế hệ iPhone mới nhất của Apple, Nhà chế tác Thắng Eric chia sẻ: "Khoảnh khắc hôm nay với tôi không chỉ niềm vui được đồng hành cùng thế giới mở hộp iPhone mới nhất mà còn là nguồn cảm hứng để bắt đầu hành trình biến công nghệ thành nghệ thuật. Mỗi chiếc iPhone khi qua bàn tay chế tác của người Việt không chỉ đơn thuần là một chiếc điện thoại, mà là tuyên ngôn cá tính, biểu tượng phong cách và câu chuyện riêng của từng chủ nhân".

Nhà chế tác Thắng Eric mở hộp iPhone 17 Pro Max chính hãng đầu tiên tại Việt Nam Ảnh: CTV



Bộ sưu tập iPhone Air Aurora - 499 phiên bản giới hạn toàn cầu

Nổi bật nhất trong loạt chế tác này đó là Aurora, bộ sưu tập iPhone Air giới hạn 499 chiếc trên toàn cầu được hoàn thiện bằng Titanium và thép không gỉ cao cấp kết hợp công nghệ mạ vàng thủ công. Aurora là tuyên ngôn của G'Ace trong hành trình đưa kỹ thuật chế tác thủ công đẳng cấp châu Âu hội tụ cùng công nghệ di động đỉnh cao từ Apple. Bộ sưu tập được chế tác với chất lượng hoàn thiện đạt chuẩn châu Âu, mang đến trải nghiệm sang trọng hiếm có cho người sở hữu.

Với tổng số lượng giới hạn chỉ 499 chiếc trên toàn thế giới, mỗi chiếc iPhone Air Aurora là một tác phẩm độc bản. Khách hàng sẽ được "bespoke" (cá nhân hóa) toàn diện: từ việc thiết kế logo, nội dung khắc tên, khắc biểu tượng, đến lựa chọn chất liệu logo "táo khuyết" bằng vỏ ốc xà cừ Địa Trung Hải hay thép không gỉ, hoặc thậm chí là vàng nguyên khối.

Khung sườn nguyên bản Titanium Grade 5 được hoàn thiện mờ nhám hoặc bóng gương tùy phiên bản. Phần nắp chụp camera được G'Ace thiết kế lại bằng công nghệ CNC từ thép không gỉ hoặc Titanium siêu bền - đạt độ tinh xảo cơ khí hàng đầu thế giới. Ngoài ra, bộ 4 phím bấm chức năng đặc biệt trên từng thiết bị cũng được tùy chọn chế tác từ vàng 18K Au750 hoặc cẩn ốc xà cừ, nâng giá trị thẩm mỹ lẫn độ hiếm của sản phẩm lên tầm nghệ thuật.

Mặt lưng của máy được thay thế bằng thép không gỉ siêu cao cấp, đánh bóng gương hoàn hảo và khắc nét tinh xảo các thông tin phiên bản, số thứ tự giới hạn và dấu ấn G'Ace.

Mỗi chiếc iPhone Air Aurora là một tuyên ngôn cá tính, thể hiện qua những lựa chọn màu sắc được hoàn thiện thủ công bằng các kỹ thuật mạ kim loại cao cấp. Với các khách hàng yêu thích sự sang trọng cổ điển, ROSA EDITION với lớp mạ vàng hồng 18K hay CLASSIC GOLD EDT.



Bộ 3 "tuyệt phẩm" giới hạn: V Legacy, Meteorites và Stellar Rosa

Song song với Aurora được chế tác dành riêng cho iPhone Air, nhà chế tác Thắng Eric cũng giới thiệu ba bộ sưu tập giới hạn đặc biệt dành cho iPhone 17 Pro Max, đại diện cho ba tinh thần: V Legacy - Tôn vinh Di sản Việt, Meteorites - Vũ trụ bao la bí ẩn, và Stellar Rosa - Đỉnh cao nghệ thuật kim hoàn xa xỉ.

Trong đó, V Legacy là phiên bản đặc biệt ra đời để tôn vinh sự kiện 80 năm Quốc khánh Việt Nam, chỉ giới hạn đúng 80 chiếc trên toàn thế giới. Lấy cảm hứng từ di sản văn hóa và tinh thần độc lập, V Legacy tái hiện tinh thần dân tộc qua ngôn ngữ thiết kế dân tộc kết hợp với vật liệu hiện đại, hứa hẹn sẽ là một biểu tượng đáng giá của thời đại mà bất cứ người Việt nào cũng muốn sở hữu.

Bộ sưu tập thứ hai - Meteorites - có thể coi là kỳ tích chế tác thủ công đương đại. Được chế tác trên nền iPhone 17 Pro Max, mỗi thiết bị được đính kèm một mảnh thiên thạch Muonionalusta Meteorites có niên đại 4,5 tỉ năm tuổi, kết hợp cùng phần khung Titanium để tạo nên một tác phẩm vừa hiện đại, vừa mang yếu tố lịch sử của vũ trụ. Meteorites sẽ được G'Ace giới thiệu tại các thị trường được xưng tụng là "vương đô của giới quý tộc" như Paris, Dubai, Qatar và Ả Rập Xê Út, với tổng số lượng chỉ 99 thiết bị toàn cầu.

Cuối cùng, bộ sưu tập Stellar Rosa là tuyên ngôn cho đỉnh cao của nghệ thuật kim hoàn xa xỉ. Mỗi chiếc iPhone 17 Pro Max trong bộ sưu tập này được chế tác thủ công và nạm tới 1.300 viên kim cương thiên nhiên chuẩn VVS, tổng trọng lượng gần 14 carat. Giá bán của Stellar Rosa khởi điểm từ 790 triệu đồng, và có thể lên đến gần 2 tỉ đồng tùy thuộc vào thiết kế và yêu cầu bespoke riêng của khách hàng.