Thời lượng pin thực tế của iPhone Air gây bất ngờ trước Galaxy S25 Edge

Theo Tom's Guide, mẫu iPhone Air được Apple giới thiệu với độ mỏng ấn tượng chỉ 5,6 mm đã làm dấy lên câu hỏi lớn về thời lượng pin. Các thử nghiệm thực tế vừa được công bố đã cho thấy một kết quả đáng ngạc nhiên khi máy hoàn toàn có thể trụ được cả ngày dài, nhưng có một sự 'đánh đổi' mà người dùng cần biết khi so sánh với các phiên bản cao cấp hơn.

Apple tuyên bố iPhone Air có pin kéo dài cả ngày, thực tế ra sao?

Vừa qua, các chuyên gia công nghệ của trang tin Tom's Guide đã tiến hành bài kiểm tra pin chi tiết đối với mẫu iPhone Air mới nhất, vốn được Apple quảng cáo là có "thời lượng pin cả ngày". Trong bài thử nghiệm khắc nghiệt lướt web liên tục bằng mạng 5G với độ sáng màn hình 150 nit, iPhone Air đã đạt được thành tích ấn tượng là 12 giờ 2 phút.

Thử nghiệm xem video YouTube trên iPhone Air ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Kết quả này giúp iPhone Air vượt qua đối thủ trực tiếp từ Samsung là Galaxy S25 Edge (11 giờ 48 phút) và chỉ kém một chút so với iPhone 17 bản tiêu chuẩn (12 giờ 47 phút). Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân với 'người anh em' iPhone 17 Pro Max, sự khác biệt là rất lớn. Mẫu Pro Max đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội khi trụ được tới 17 giờ 54 phút, tức là nhiều hơn iPhone Air gần 6 tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên, ở một bài kiểm tra thực tế khác là xem video trực tuyến trên YouTube, iPhone Air lại cho thấy một màn trình diễn xuất sắc. Sau 5 giờ phát video liên tục, máy vẫn còn lại tới 81% pin. Nếu ngoại suy dựa trên con số này, thời gian xem video của iPhone Air có thể lên đến hơn 26 giờ, vượt xa cả con số 22 giờ mà Apple đã công bố. Trong cùng bài kiểm tra, Galaxy S25 Edge chỉ còn 67% pin.

Nhìn chung, các chuyên gia nhận định iPhone Air đã thành công trong việc cân bằng giữa một thiết kế siêu mỏng và thời lượng pin ổn định. Apple dường như đã tối ưu hóa không gian bên trong một cách khéo léo để đặt viên pin có dung lượng tương đối lớn.

Mẫu điện thoại mới này là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích sự thanh lịch, mỏng nhẹ mà không phải hy sinh quá nhiều về thời gian sử dụng. Dù vậy, đối với những người dùng yêu cầu thời lượng pin cao nhất, iPhone 17 Pro Max vẫn là 'nhà vô địch' không có đối thủ.