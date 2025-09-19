Lý do khiến lượt xem của các kênh YouTube giảm mạnh gần đây

Theo 9to5Google, trong khoảng một tháng trở lại đây, cộng đồng nhà sáng tạo nội dung (YouTuber) trên toàn thế giới đã không khỏi hoang mang khi chứng kiến lượt xem video sụt giảm đột ngột không rõ nguyên nhân. Mọi bằng chứng đều đang đổ dồn về một nghi vấn rằng phải chăng YouTube đang 'trừng phạt' những lượt xem đến từ người dùng sử dụng trình chặn quảng cáo?

YouTube không còn 'đếm view' từ người chặn quảng cáo?

Kể từ giữa tháng 8, hàng loạt kênh YouTube lớn nhỏ đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể trong thống kê lượt xem, có trường hợp giảm tới 50% trên các video mới. Điều này đã dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi để tìm ra nguyên nhân, và giả thuyết về các trình chặn quảng cáo đang nhận được nhiều sự đồng tình nhất.

Nhiều YouTuber mất đi lượng lớn lượt xem ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều YouTuber như Josh Strife Hayes và kênh TechLinked đã tự phân tích số liệu và phát hiện ra một quy luật đáng chú ý. Theo đó, lượt xem từ các thiết bị như TV, điện thoại di động và máy tính bảng vẫn hoàn toàn ổn định, nhưng lượt xem đến từ máy tính (nơi các trình chặn quảng cáo được sử dụng phổ biến nhất) lại sụt giảm khoảng 50%.

Đáng nói hơn, kênh Linus Tech Tips tiết lộ một chi tiết quan trọng rằng lượt xem giảm nhưng doanh thu quảng cáo không đổi. Dữ liệu này là bằng chứng đanh thép nhất cho giả thuyết trên. Nếu những lượt xem bị 'mất' là từ những người dùng chặn quảng cáo (vốn không tạo ra doanh thu), thì việc tổng doanh thu không bị ảnh hưởng là điều hoàn toàn hợp lý.

Trước những lo ngại của cộng đồng, YouTube đã đưa ra một thông báo chính thức. Tuy nhiên, thay vì xác nhận trực tiếp, nền tảng này chỉ đưa ra một lời ám chỉ mơ hồ: "Trình chặn quảng cáo và các tiện ích mở rộng khác có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của số lượt xem được báo cáo".

YouTube cũng bác bỏ các giả thuyết khác như lỗi từ công cụ xác minh độ tuổi bằng AI, đồng thời đưa ra những lý do chung chung như "thói quen xem theo mùa" hay "sự cạnh tranh". Nền tảng này kết luận rằng "không có vấn đề mang tính hệ thống nào đang ảnh hưởng đến các nhà sáng tạo".

Giữa cuộc tranh cãi, quan điểm của người xem cũng là một phần quan trọng của câu chuyện. Một bình luận được nhiều người đồng tình đã nêu bật lý do tại sao các trình chặn quảng cáo lại trở nên phổ biến. "Chúng ta sẽ không cần đến trình chặn quảng cáo nếu không bị nhồi nhét những quảng cáo không liên quan, những quảng cáo không thể bỏ qua, và tệ nhất là những quảng cáo còn dài hơn cả video đang xem".

Rõ ràng, trong khi YouTube tìm cách gia tăng doanh thu, chính sách quảng cáo ngày càng dày đặc của họ đã đẩy người dùng đến việc phải tìm cách tự bảo vệ trải nghiệm xem của mình.

Dù chưa có xác nhận cuối cùng, mọi dấu hiệu đều cho thấy đây là một bước đi mới của YouTube trong cuộc chiến không hồi kết với các trình chặn quảng cáo, và các nhà sáng tạo đang tạm thời trở thành người chịu ảnh hưởng với những con số thống kê khó hiểu.