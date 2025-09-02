YouTube bắt đầu 'siết' việc chia sẻ gói Premium gia đình

Theo thông tin mới nhất từ Android Authority, YouTube đã bắt đầu mạnh tay thực thi chính sách chia sẻ tài khoản Premium Family, yêu cầu tất cả thành viên phải sống chung một nhà. Động thái này được cho là học hỏi từ thành công của Netflix, báo hiệu một sự thay đổi lớn có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng đang 'dùng ké' dịch vụ trên toàn thế giới.

Việc chia sẻ YouTube Premium thông qua thành viên gói Family sắp chấm dứt ẢNH: PHONG ĐỖ

YouTube siết chặt việc chia sẻ thành viên gói Premium Family

Trong nhiều năm, chính sách "thành viên gia đình phải sống chung một nhà" của YouTube Premium chỉ tồn tại trên giấy tờ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều người dùng đã bắt đầu nhận được email cảnh báo với tiêu đề "Tư cách thành viên gia đình YouTube Premium của bạn sẽ bị tạm dừng".

Nội dung email nêu rõ, hệ thống của YouTube sẽ tiến hành kiểm tra và nếu phát hiện thành viên không ở cùng địa chỉ thực tế với chủ gói, quyền lợi Premium của họ sẽ bị vô hiệu hóa trong vòng 14 ngày. Những tài khoản này sẽ không bị xóa khỏi nhóm gia đình nhưng sẽ phải xem YouTube với quảng cáo như người dùng thông thường, trừ khi họ liên hệ với bộ phận hỗ trợ để xác minh lại địa chỉ.

Email cảnh cáo người dùng sử dụng gói Premium Family sai quy định ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID POLICE

Được biết, gói YouTube Premium Family ở Việt Nam hiện có giá 149.000 đồng/tháng, cho phép tối đa 6 thành viên (1 người quản lý và 5 người khác) cùng sử dụng các tiện ích như xem video không quảng cáo, phát trong nền và truy cập YouTube Music. Đây là cách mua Premium được ưa chuộng nhất, do có mức phí tính theo đầu người rất rẻ so với việc đăng ký từng cá nhân.

Về mặt kỹ thuật, YouTube vẫn thực hiện một cuộc 'kiểm tra kỹ thuật số' 30 ngày một lần để xác định vị trí các thành viên, nhưng trước đây chưa từng có hành động xử lý cứng rắn.

Sự thay đổi này của YouTube không phải là chưa từng có tiền lệ. Các "ông lớn" trong ngành streaming như Netflix, Disney+, Hulu đều đã thực hiện những đợt siết chặt tương tự. Đáng chú ý, dù vấp phải sự phản đối dữ dội ban đầu, Netflix sau đó đã ghi nhận sự tăng trưởng đột biến về lượng người đăng ký mới. Có thể YouTube đang đặt cược vào một kịch bản thành công tương tự, bất chấp nguy cơ làm mất lòng những người dùng lâu năm.

Hiện tại, các báo cáo về việc nhận email cảnh báo vẫn còn hạn chế. Điều này cho thấy YouTube có thể đang triển khai chính sách này theo từng giai đoạn và người dùng 'dùng ké' có thể vẫn còn một chút thời gian trước khi quy định được áp dụng trên diện rộng.